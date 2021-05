A pesar de que Rocío Carrasco ha preferido mantenerse en silencio durante 25 años, ahora David Valldeperas desvela la reacción que tuvo cuando Antonio David Flores fue fichado por Telecinco.

Rocío Carrasco lleva semanas y semanas siendo personaje de actualidad por todo lo que está contando en su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. La hija de Rocío Jurado está provocando no solo numerosos titulares en todos los medios de comunicación, también está haciendo que su familia, tanto con la que tiene relación como la que no, reaccione a sus palabras. Y también amigos de ella, que han salido a la defensa en muchos casos de Rocío.

David Valldeperas siempre ha mantenido una buena relación con Rocío Carrasco, por lo que para él ha sido difícil trabajar con Antonio David Flores en ‘Sálvame’ desde que se decidió ficharlo para acudir al plató. Y es que cuando lo ficharon para este programa, el ex Guardia Civil iba a reencontrarse todas las semanas con el director del programa: «Al principio sí que me costó trabajar con él, pero luego sabes que soy un tipo que me adapto bastante bien a las situaciones», ha reconocido Valldeperas.

Con el paso del tiempo, el director del programa se acostumbró a trabajar con él: «Soy pragmático. Y bueno, se convirtió en un elemento más del programa», reconoce. Y es que cada día pasan por el plató de ‘Sálvame’ diferentes colaboradores, que cumplen con su trabajo con la audiencia. Valldeperas se terminó acostumbrando a verlo allí.

David Valldeperas confiesa que trabajar en televisión con Antonio David Flores ha sido complicado

El director de ‘Sálvame’ ha querido dejar claro que por él nunca se habría producido este tenso encuentro: «Es verdad que nunca tuve ningún problema, pero al principio fue complicado tenerlo aquí porque nunca lo hubiera fichado, porque yo tengo una amistad muy estrecha con Rocío Carrasco».

David Valldeperas no dudó en hablar con Rocío cuando este se enteró de que Antonio David iba a trabajar con él tras el fichaje de este en Telecinco. «Ella no me llamó cuando fichamos a Antonio David, le llamé yo. No me costó llamarla ni me advirtió de nada. No me hizo ninguna advertencia. La verdad es que a mí al menos me ha hablado muy poco de Antonio David. Normalmente no sale o no salía la conversación», desvela.

La reacción de Rocío Carrasco cuando se enteró del fichaje

Rocío Carrasco se enteró del fichaje de Antonio David Flores a través de David Valldeperas, amigo suyo desde hace tiempo. Este ha querido ahora explica cómo fue la conversación con él: «Fíjate a quién tengo aquí… Ella me contestó: ‘vaya, vaya… pero como a ti todo te da igual…’. Y después de esto, empezamos a hablar de otras cosas», termina diciendo en su programa.