Sara Carbonero ha sido preguntada por los polémicos audios en los que supuestamente Iker Casillas entona el mea culpa antes de separarse de su esposa.

Desde que Sara Carbonero e Iker Casillas confirmaran su separación, no se ha hablado de otra cosa. Su matrimonio ha llegado a su fin y ellos insisten en que su relación es cordial, sin embargo, hay unos polémicos audios en los que supuestamente el guardameta asume los errores que ha cometido con su ya expareja. En ellos el de Móstoles su culpabiliza de la situación, unas polémicas palabras por las que ha sido preguntada este lunes la periodista. La comunicadora ha vuelto al trabajo y en los momentos previos no ha podido evitar ser preguntada por ello, instantes en los que se demuestra que una imagen vale más que mil palabras.

Vídeo: Europa Press

Aunque ella e Iker Casillas han apostado por una actitud discreta y han dejado claro que no darán más declaraciones sobre su divorcio, ambos están en el centro de atención. Tras más de once años juntos, la pareja continuará siendo una familia, aunque su relación no siga adelante. Se tienen mucho cariño y eso es lo más importante para ellos, por lo que todo apunta a que no entrarán a desmentir o confirmar algunas informaciones sobre ellos. Ambos continúan en sus quehaceres profesionales, no obstante, no se ha escuchado la voz de ellos desde que desvelaran en sus redes sociales el pasado viernes su situación sentimental. Será este martes cuando Sara vuelva a los micrófonos de Radio Marca, en concreto a su sección ‘Que siga el baile’, un momento en el que, sin ningún género de dudas, habrá muchas miradas puestas en ella.

En los citados audios, según ‘Informalia’, se detalla que tanto él como Sara querían comunicar el ceso de su relación días antes de la última intervención de Sara Carbonero el pasado 5 de febrero. Sin embargo, la pareja se mostró unida ante la adversidad dejando en un segundo plano su intención de lanzar un comunicado confirmando lo que era un secreto a voces. Fue horas después de su comunicado oficial, cuando postearon una imagen con la que tranquilizaron a todos sus seguidores, pues una vez más se ha demostrado que su relación es buena, pese a todo.

También con sus respectivas familias, lo prueba el comentario que la hermana de Sara le ha escrito a Iker en una de sus últimas publicaciones. En una fotografía del futbolista cuya ubicación era Sevilla, Irene además de darle un like, le escribió: «Carita de interesante», a lo que Iker también respondió: «Es el azahar…«, con un toque de humor. Por parte de Iker y Sara su intención es dar normalidad a la ruptura, huir del drama y seguir siendo amigos con el único fin de que sus hijos crezcan en un entorno feliz y saludable, según ellos mismos. Ella, por el momento, dice estar enamorada de la vida, un estado con el que parece sentirse encantada.