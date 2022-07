Posiblemente Julio Iglesias encabece las listas entre los personajes que más memes ostentan en las redes sociales. Se ha convertido en un clásico que causa furor cuando damos inicio al séptimo mes del año, el mismo que lleva su nombre. Los millones de memes que protagoniza recorren el globo y se viralizan desde distintas partes del mundo, también los utilizan usuarios muy distintos, incluso, personas que nacieron después de que se convirtiera en una leyenda. Ahora descubrimos, gracias a su amigo Juan Alberto Mateyko, lo que opina el artista sobre estas imágenes en clave de humor que vuelan por la red.

El presentador y actor ha confesado durante su intervención en el programa de la televisión argentina ‘Podemos hablar’ que Julio Iglesias se toma todo este asunto con mucho humor. “Pero vos sabes que se divierte mucho. He hablado con él y con Terry, su mano derecha, y me dijo que a Julio le divierten muchísimo los memes. Él tiene un gran sentido del humor. Espera el julio de Argentina”, ha afirmado Juan Alberto Mateyko. “Todo el mundo arroba a Julio, pero bueno él también tiene un buen sentido del humor”, ha subrayado. Aunque no es usuario activo de las redes, sabe que su imagen se ha convertido en un reclamo y no le molesta, en absoluto, que así sea. Todo lo contrario, reconoce que le parece bien que la gente se divierta con ellos siempre que no no tengan un carácter ofensivo. Él mismo, incluso, se muere de la risa en ocasiones con algunos de los mismos que no duda en utilizar.

Los mejores memes de Julio Iglesias

El mes de julio tiene un auténtico protagonista en redes y no es otro que Julio Iglesias. El artista cuenta con un sinfín de divertidas imágenes en clave humorística que vuelan como la pólvora entre los usuarios. Los hay para todo tipo de gustos y de distinta índole. Desde uno en el que vemos a un Julio Iglesias viviendo sus primeros meses como bebé a otro en el que posa con Diego Maradona. «Julio quedará en la memoria»; «Que julio pase volando»; «Julio no pinta bien»; o «Le estás sacando el jugo a julio», son solo algunas de las bromas que protagoniza y que el artista se toma con mucho humor. A continuación hemos creado una galería de los mejores vistos en Twitter.

Julio Iglesias, de 78 años, es el artista latino con mayor éxito de la historia. Su trayectoria es inigualable. Hacer un repaso a su palmarés abruma. Cuenta con algunos de los galardones más importantes del sector, entre ellos, el Grammy y Grammy Latino, World Music Award, Premio Billboard, American Music Award y Premio Lo Nuestro. También posee la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España y la Legión de Honor de Francia.