La reacción de Santi Burgoa cuando Alba Carrillo confiesa que ella se quiere volver a casar

Alba Carrillo está viviendo una de las etapas más increíbles. La colaboradora de televisión está muy enamorada, pero ha apostado por mantener en un discreto segundo plano su relación con Santi Burgoa. Lo que no esperaba que a la prensa no se le pasa nada y durante una de las últimas salidas nocturnas de la pareja, han sido abordados mientras acudían al parking en el que habían dejado el coche para volver a casa tras una cena de verano por Madrid.

La modelo, consciente de que su chico no quiere entrar en este mundo, ha declarado nada más ver a las cámaras que no esperaban encontrarse con una cámara. «Dios, no esperábamos encontrar a nadie. Estábamos a otra cosa y de repente os hemos visto», ha declarado Alba Carrillo, mostrando su sorpresa. La reportera no dudaba en sacarle los colores, haciéndole saber que son una pareja de guapos: «Gracias hija, también somos buenos, porque de belleza no se vive», dice entre risas.

Mientras la modelo está de lo más habladora, su pareja prefiere no dar ninguna declaración al respecto: «Es que esto le da vergüencita y yo ya sabéis que soy más expresiva», dice consciente de que Santi está incómodo. Sin embargo, rompe el hielo cuando la reportera les pregunta si piensan en dar un paso más en su relación: «No sé», dice Alba mirando a Santi, que anima a la modelo a que conteste ella: «No, yo no, yo soy súper clásica, yo quiero una pedida en toda regla. Me volvería a casar por la iglesia», dice. Por su parte, Santi prefiere decir que él pasa palabra.

Alba Carrillo ha hecho saber que ella quiere volver a pasar por el altar

Santi Burgoa prefiere pasar palabra y no responder a ciertas preguntas de manera pública. De hecho, cuando le han preguntado ha preferido no decir nada. La reportera se ha interesado por saber si también quieren tener hijos. Alba, poniendo a prueba a su chico, le ha dicho: «No sé Santi… qué dices», a lo que él ha contestado: «Gracias chicos».

Poco a poco vamos viendo cómo la modelo va compartiendo cada vez más publicaciones de su chico. Aunque cuando empezó con él prefería no dar muchos detalles porque Santi no quería entrar en este mundo, ahora parece que ha cambiado de opinión. Hace apenas unas horas, Alba felicitaba al presentador de televisión por su santo, que fue el pasado domingo 25 de julio. Lo hacía con una foto de él, en la que aparece rodeado de sus mascotas.

No todo el mundo creía que la relación de Alba Carrillo y Santi Burgoa iba a funcionar. Ella, de hecho, expresó sus miedos cuando participaba en ‘GH VIP’, pues no sabía si el periodista la iba a esperar cuando saliera de la casa. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que lo suyo marcha de maravilla y que no hay nada que sea capaz de derribar su sólida historia de amor.