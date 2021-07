Rocío Flores ha posteado una frase que responde al fichaje de su madre, Rocío Carrasco, quien comenzará pronto a trabajar en ‘Sálvame’.

Rocío Carrasco ha fichado por ‘Sálvame’, un auténtico bombazo si se tiene en cuenta que hasta el pasado mes de marzo trabajaba allí Antonio David Flores. Cuatro meses después de su despido, es su expareja y madre de sus dos hijos quien ocupará su silla en el programa vespertino. Eso sí, todavía se desconoce cuál será su papel y si tendrá una sección o bien ejercerá de colaboradora o presentadora. Mientras que se van descubriendo más detalles de su contratación, sobre lo que se ha preguntado a Rociito es sobre la posibilidad de encontrarse a personas de su pasado como Rocío Flores.

Consciente de que es una posibilidad, ya que las dos trabajan en Mediaset, todo apunta a que si viera a su hija por los pasillos, no habría saludo por su parte. «No haría determinadas cosas que me pudieran posicionar otra vez diez pasos atrás de donde quiero salir. Cosas que no me hicieron bien, ya está. No quiero retroceder en mi proceso, creo que debo de seguir para delante y debo de seguir con cosas que me aporten, no que me quiten», dijo este lunes durante su llamada al programa. Pero ¿cuál ha sido la reacción de su hija? La joven horas después de estas palabras de su madre, ha posteado en sus redes sociales una frase con la que deja clara su opinión. Ella prefiere mirar hacia el futuro y no avivar ninguna guerra familiar, por lo que se quiere centrar únicamente en lo bueno. «Abraza todo lo que te haga sentir que el mundo no es un lugar tan gris», ha escrito en sus stories.

De este modo, Rocío Flores refleja que acepta la nula relación con su madre y que ella, por su parte, no se quiere anclar en lo negativo. Seguramente sea preguntada en los próximos días por este asunto que tanto ha sorprendido dentro y fuera de las redes sociales, pero de momento no quiere pronunciarse más. Cabe recordar que desde que comenzara la docuserie de su madre, Rocío Carrasco, el pasado mes de marzo, ella y su familia se han convertido en el centro de atención. Según pudo saber SEMANA, la nieta de Rocío Jurado estaba absolutamente destrozada y no pegaba ojo en los días posteriores a que se emitiera un capítulo. Por ello, tomó la drástica decisión de dejar de ver el programa para seguir adelante con su vida.

Mientras tanto Rocío Carrasco se tomará su participación en ‘Sálvame’ como una terapia de choque. Cree que ni ella está preparada para el programa ni ‘Sálvame’ tampoco para tenerla como colaboradora, pero pondrá todo de su parte para que esta andanza profesional sea fructífera.