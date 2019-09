Silencio absoluto. Así ha reaccionado Paula Echevarría cuando le han preguntado por la última polémica de David Bustamante cuando canceló sin avisar un concierto que tenía previsto en Fuenlabrada el pasado fin de semana. No ha sido hasta unos días después cuando el cantante ha dado explicaciones por esta polémica.

La actriz, que prefiere mantenerse al margen de todas las polémicas, ha sido preguntada sobre la polémica en la que se ha visto envuelto el padre de su hija Daniella en una de sus salidas. A continuación, te mostramos su reacción al ser preguntada por uno de los temas más comentados de esta semana.



Parece que la actriz prefiere no entrar en dar declaraciones en referencia a polémicas que protagoniza su expareja. Paula sigue centrada en sus compromisos profesionales y está feliz al lado de Miguel Torres, que parece estar instalado ya en Madrid junto a la actriz desde que anunciara su retirada del fútbol profesional.

Hay que recordar que David Bustamante sí se pronunciaba por toda la polémica, aunque lo hacía unos días después de que cancelara sin avisar su concierto. «Amigos, hoy por fin he conseguido salir de la cama, lamento mucho no haber podido dar el concierto del pasado fin de semana en las Fiestas Patronales de Fuenlabrada. Sabéis que me debo a todos vosotros y sois la pieza fundamental de mi vida», comenzaba explicando después de haber sido muy criticado.

«Estoy muy disgustado, pero no tengo una salud de hierro, quiero dar las gracias por la comprensión a los Fuenlabreños y a su excelentísimo Ayuntamiento. De verdad creí que finalmente podría actuar, pero el destino no me lo hizo posible. Os agradezco todo vuestro apoyo y cariño, volveremos este sábado con mucha fuerza!!», terminaba exponiendo en su Twitter.