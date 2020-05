Ana María Aldón protagonizó este pasado martes en ‘Supervivientes’ uno de los momentos más angustiones de la gala. Y es que hizo una confesión sobre su infancia que no dejó a todos boquiabiertos. La mujer de José Ortega Cano desveló que sufrió maltrato por parte de su padre y no pudo evitar las lágrimas al contarlo.

«Quiero perdonar a mi padre porque era un hombre muy duro, a veces inhumano con mi propia familia, especialmente con mi madre. Fue una bestia humana. Durante años torturó a mi madre. Nosotros lo veíamos. Soy la menor de seis hermanos. Nos agarrábamos debajo de la cama día tras día», confesaba entre sollozos nada más comenzar su testimonio.

Ortega Cano pudo ver este testimonio de su mujer desde su casa y no ha dudado en dar su opinión al respecto: «Yo me he quedado igual que vosotros… yo no era conocedor de esta historia… en algún momento, alguna cosa suelta muy fuerte me contó», ha declarado el maestro en ‘Ya es mediodía’.

«A mí me ha contado algunas cosas sueltas de familia, pero para nada entrando en profundidades. Se ha abierto en canal, creo que fue muy fuerte, estaba como toda la audiencia, impresionado. Son cosas muy fuertes… espero que de ahora en adelante ella se haya quedado tranquila. Hay que perdonar», desvelaba sobre la confesión más sorprendente de su mujer desde que está en la isla.