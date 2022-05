Anabel Pantoja ha vivido unos días complicados al tener que separarse de su íntimo amigo en ‘Supervivientes‘, Yulen Pereira. Se derrumbó, lloró por su ausencia y se emocionó al reencontrarse con él tras una semana alejado. A lo largo de estos días, tanto él como ella han ido hablando de la relación que mantienen y de los sentimiento del uno por el otro. Incluso pudimos escuchar al deportista de élite asegurar que echaba de menos a la sobrina de la tonadillera y que sentía cosas por ella que nunca antes había sentido. Tras estas palabras, ambos se reencontraron y se volvieron a dedicar palabras llenas de sentimiento que, a juzgar por la última imagen que ha compartido Omar Sánchez, al canario no le habrían hecho ni pizca de gracia.

Omar Sánchez marca distancias con su ex, Anabel

Y es que tan solo unas horas después de que se produjera el reencuentro entre Anabel y Yulen, el canario reaccionaba a este momento tan íntimo en Honduras. Con pocas palabras pero evidenciando que no entendía que estaba pasando, Omar compartía dos emoticonos: uno con una cremallera en la boca (no tiene nada que decir) y otro guiñando un ojo. Con esta reacción deja más que claro que no está contento con la actitud que está teniendo su ex en ‘Supervivientes’. Sobre todo porque hace unos días Anabel se rompía al hablar de su relación con ‘El Negro’ y aseguraba que en ocasiones se arrepentía de haber roto su matrimonio.

Según se ha ido comentando en las últimas semanas, Anabel Pantoja y Omar Sánchez aseguraron que tenían una conversación pendiente a la vuelta de la colaboradora de ‘Supervivientes’. La sevillana dejó su vida muy revuelta en España pero al parecer su cercanía a Yulen Pereira la está alejando cada vez más de su vida anterior en las islas Canarias junto al surfero.

Anabel Pantoja y Yulen Pereira se reencontraron tras una semana separados

«Mira lo que te había hecho, llevo tres días para dártelo, pero se ha deshilachado. Me llaman ridícula de la edición porque llevo tres días con él», dijo la concursante entregándole el collar que le había fabricado durante los días que han estado separados. «¿Crees que Yulen te ha echado de menos?«, preguntaba Jorge Javier Vázquez a Anabel. «Menos que yo seguro, pero yo lo que quería era verlo. Estaba ya con esa cosa de si estaba bien…Pensaba que se había olvidado de mí», decía la sevillana. «¿Y tú lo has echado de menos?». «Era como si me hubieran quitado un pulmón, claro que lo he echado de menos, es mi mitad», ha contestado. Unas declaraciones que no habrán sentado nada bien a Omar Sánchez que, poco tiempo después de que Anabel las pronunciara, él dejaba el mensaje que hemos comentado anteriormente en las redes sociales.