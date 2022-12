Alba Carrillo y Jorge Pérez llevan días en el foco de la noticia por culpa de las imágenes en actitud cariñosa durante la celebración de la fiesta de Navidad de Unicorn TV. Ambos se han pronunciado y la modelo sigue haciéndolo. También lo ha hecho Marta López, que confirmaba este pasado miércoles que estos habían estado juntos en su casa. Pero quedaba saber la opinión de la madre de Alba, Lucía Pariente, con la que mantiene una relación muy cercana.

Lucía Pariente se ha dejado ver este jueves en un parking después de haber estado en el médico. Como no podía ser de otra manera, ha sido preguntada por la polémica en la que se ha visto envuelta su hija. Pero Lucía ha sido más que clara y asegura que no tiene que decir nada de una persona que ya tiene 36 años. De hecho, se extraña que le pregunten ciertas cosas sobre la pillada, que lleva casi una semana siendo el tema más comentado.

La madre de Alba Carrillo se pronuncia sobre el tema de la semana

Vídeo: Europa Press.

«Ya sabes aquello de no sabe no contesta. Lo siento. ¿De verdad que si tú tuvieses a una mujer de 36 años le preguntarías nada? A mi qué me importa», declara rotunda y casi extrañada por la pregunta que le han hecho sobre su hija, que lleva días en el foco mediático por las imágenes en actitud cariñosa con Jorge Pérez.

La madre de Alba Carrillo asegura que no le interesa el tema. A pesar de que le han hecho más preguntas, ella ha seguido sin contestar. Sin embargo, se ha mostrado de lo más tajante y rotunda al lanzar una reflexión antes de alejarse de la prensa: «Yo lo siento, soy católica y practicante pero el catecismo no me lo trago (lanza un beso)».