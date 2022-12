Lorenzo Caprile es uno de los afectados indirectos de la ausencia de Anne Igartiburu en las Campanadas de TVE este año. Y es que el diseñador de moda era el encargado de diseñar los vestidos de la presentadora de televisión para este día tan especial. De hecho, cada año nos dejaban ver cómo habían sido sus reencuentros en el taller para montar el traje que llevaría Anne en la Puerta del Sol de Madrid. Ahora el diseñador ha hablado de la ausencia de la vasca.

El diseñador y la presentadora de televisión comenzaron a trabajar juntos en 2009, convirtiendo esto en una tradición, como el color rojo de los looks de Anne en las Campanadas. El hecho de que esta no vaya a estar para dar la bienvenida ha provocado un problema también para Lorenzo: «Cuesta mucho crear una marca, era como la Nochevieja con Anne y su vestido rojo de Caprile. Las tradiciones cuesta mucho levantarlas y que terminen así… pues me ha dado mucha pena. Y me da mucha pena por Anne, porque no se lo merece, sinceramente», ha declarado Lorenzo a ‘El Televisero’.

Lorenzo está disgustado por la decisión de TVE

Parece que se ha puesto en contacto con ella después de conocer la decisión de TVE y ha asegurado que ella está «tranquila y feliz» a pesar de que la noticia ha sido recibida con tristeza. Lorenzo Caprile no duda en dedicarle unas bonitas palabras: «Ella es maravillosa, está bien, deseándole lo mejor a Los Morancos y a Ana Obregón, que la tiene mucho cariño».

La presentadora de televisión no dudó en hacerle saber a Lorenzo la pena que tenía por él y por su equipo, porque este año no iban a poder trabajar juntos en el diseño de su vestido: «Anne estaba triste por nosotros porque sabe que es algo que esperamos con mucho cariño. Para nosotros era como un talismán. Yo, que soy muy supersticioso, entraré en el 2023 un poquito cojo».

Anne estaba triste por no trabajar con el equipo de Lorenzo