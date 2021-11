Pepe Navarro rompió su silencio y por primera vez habló en profundidad de la relación que mantuvo con Ivonne Reyes. El popular presentador aseguró durante su paso por ‘Sábado Deluxe’ que no es el padre del hijo de la venezolana, pero sí reconoció que mantuvieron encuentros durante dos años. Ahora conocemos la reacción de la modelo quien prefirió no ver el programa en directo.

Según Kiko Matamoros, quien ha tenido la oportunidad de mantener una reciente conversación con ella, evitó seguir la entrevista desde su casa. «No quería volverme loca», ha contado el colaborador que le ha dicho durante su intervención en ‘Viva la vida’. Sin embargo, esta misma mañana sí que ha tenido la oportunidad de visionar algunos cortes y también ha recibido la llamada de amigos que le han contado cosas.

“Yo creo que lo que pretende Pepe es que presente una demanda o una querella contra él para así tener la posibilidad de defender el ‘exceptio veritatis’, que es la posibilidad jurídica para abrir una puerta que ahora mismo tiene cerrada», ha afirmado haciendo alusión a la posible estrategia que estaría barajando el presentador. “Porque si no, yo no entendería nada. Siempre ha sido contrario a esta exposición”.

Kiko Matamoros, además, ha expuesto su opinión personal de los pasos que él cree seguirá Ivonne Reyes con respecto a su hijo, Álex. «El mayor favor que le puede hacer a su hijo es que el día de mañana cuando Pepe fallezca herede su parte y aquí paz y después gloria. No sacarle nunca de una posición en la que él está razonablemente confortable y crearle ahora un trauma».

Las declaraciones de Pepe Navarro

«Solo tengo cuatro hijos. Lo digo yo y es verdad. El de Ivonne Reyes no es mío», comenzó asegurando de forma tajante el periodista durante su reaparición en un plató de televisión. También ahondó en la relación que mantuvo con la modelo que según su versión se prolongó durante dos años. Aseguró vivir una «doble vida» con la que no se sentía conforme y que se produjo durante un mal momento de su matrimonio con Eva Zaldívar. «Era una relación que a mí me dolía y me sentía culpable».

Según el presentador la relación terminó en 1997 y dos años después volvieron a verse, pero no pasó nada entre ellos. También dijo que no fue fácil para él hablar del tema ante un juez. «Siempre he sido muy cuidador de mi intimidad y hablar de eso en un juzgado fue dolorosísimo. Le reconocí al juez que sí había tenido una relación sexual con ella, pero Ivonne no contó ni una sola verdad. Nunca hubo una relación sentimental, yo nunca me enamoré de ella. Yo quería a Eva Zaldívar, pero teníamos ciertos problemas entonces».