Aunque todavía no se ha emitido la docuserie de Julián Muñoz, todo apunta a que Isabel Pantoja será una de las grandes damnificadas con sus declaraciones. El que fuera alcalde de Marbella promete contar su verdad al lado de la tonadillera, una historia que la artista quería enterrar y que de nuevo volverá al presente. Aunque en las primeras horas los protagonistas permanecían en silencio, horas después ya existen las primeras reacciones. La artista y su entorno están indignados con este proyecto que pronto verá la luz, tanto que no se quedarán de brazos cruzados esperando a que anuncien fecha de estreno. Ni mucho menos.

«Hay molestia y cabreo, han levantado el teléfono para ver si se puede parar. Están muy enfadados y quieren saber qué va a contar», ha dicho Antonio Rossi en ‘El programa de Ana Rosa’. Este martes Agustín estaba «muy envalentonado», por lo que es una incógnita si finalmente interpondrán alguna medida para frenar la emisión de ‘No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad’. Su intención es hacerlo y para ello ha charlado con su equipo legal, pues no quieren volver a revivir todo lo que en su día existió en la vida de Pantoja antes y después de ingresar en prisión. Agustín sabe que su hermana está realmente mal por la muerte de su madre y quiere evitarle cualquier sufrimiento, aunque puede que esto no esté en sus manos.

Quien también ha concedido sus primeras palabras tras promocionarse este programa que tanto dará que hablar es Julián Muñoz. Si bien no se ha referido apenas a su expareja, con la que mantuvo una relación de cuatro años, sobre quien sí se ha pronunciado ha sido sobre Chabelita, Kiko Rivera y doña Ana. «Para mí esa niña es muy especial, después de muchos años la sigo teniendo mucho cariño. A Kiko le sigo teniendo mucho afecto. A Ana la tengo mucho respeto», ha continuado. Eso sí, no ha querido dar su opinión ni contar qué siente por Agustín, sobre el que ha hecho caso omiso, pues no quiere ni oír hablar de él. Es precisamente el hermano de Isabel quien está haciendo todo lo posible por evitar que la serie de Julián Muñoz se emita en televisión, ya que saben el interés que genera y el daño que eso puede provocar en Isabel Pantoja.

No ha sido de extrañar la reacción de Isabel Pantoja si se tienen en cuenta las palabras que este martes pronunció Chabelita sobre este asunto. A pesar de que la hija de Isabel considera que no viene a cuento que 12 años después de su ruptura haga esta docuserie, sí ha reconocido que será un calvario para ella. «Mi madre lo ha pasado bastante mal, la prensa se le echó encima y después cuando pasó lo que pasó. Para mi madre fue un calvario y es volver a removerlo. Si está mal imagínate cómo le puede sentar esto, aunque no lo vea le llega información. Nos enteramos igual», comentó.

Te interesará saber...