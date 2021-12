Laura Matamoros sigue en una nube. La hija de Kiko Matamoros ya está recuperada del parto de su segundo hijo y aunque sigue ingresada en el hospital donde le dio la bienvenida el pasado 27 de diciembre, la joven está ya más activa que nunca en las redes sociales. De hecho, hace apenas unas horas, Laura compartía el momento en el que su hijo mayor, Matías, ha conocido a su hermanito. Y se ha derretido.

«Mis bebés se han conocido hoy. La cara de Mati ha sido alucinante. Decía: Shhhh hablad bajito que se despierta el bebé o mamá, venga, ven ya a casa con mi hermanito», ha escrito emocionada Laura junto a una imagen en la que se ve al mayor, Matías, mirando a su hermanito en la cunita del hospital.

La estampa la ha querido inmortalizar su madre, que no ha podido evitar emocionarse al ver a sus hijos juntos. Al lado estaba también el padre, Benji Aparicio, que también parecía emocionarse. A pesar de que Matías era el primer hijo, el primer sobrino y el primer nieto, parece que Matías ha aceptado muy bien tener un hermanito. Nada de celos.

Laura Matamoros enseña el encuentro entre sus hijos en el hospital

Pero no fue lo único que compartió sobre sus hijos. El rato que pasó su hijo mayor con ellos en la habitación le permitió al mayor ver cómo su madre le daba de comer. En ese momento, Matías estaba muy pendiente de su hermanito, al que le dio incluso la manita. El mayor se encontraba en ese momento acompañado de su tío, Diego Matamoros, al que adora.

Matías ve cómo su madre da de comer a su hermanito

Ha sido uno de los momentos que ha vivido Laura Matamoros como madre. La ‘influencer’ está disfrutando de esta nueva etapa y nada le hace más ilusión que haber visto a sus hijos juntos. Ella misma reaparecía este pasado martes por la mañana para contar cómo se encontraba ella y su pequeño después del parto.

«Ahora que estoy un poco más tranquila, más relajada, ya hecha a mi bebé… Es precioso no, lo siguiente, es igual que Mati. Es un poco más morenito. Lo de los genes es una cosa… No sabía que se podían llegar a parecer tanto», empezó diciendo desde la cama del hospital en el que aún se encuentra ingresada.

No dudó en desvelar cómo había ido el parto

La joven quiso desvelar cómo vivió el momento del parto: «Ha sido un parto súper bueno. Gracias a Dios he contado con uno de los mejores equipos. Ha sido muy bonito todo desde principio a fin. Ha sido muy bonito, ha sido alucinante. Me atrevo a decir que me encantaría tener hijos todos los años, pero no, no os asustéis que eso no va a pasar», bromeaba Laura.

El pasado martes fue la primera noche de Laura Matamoros junto a su bebé y aseguraba que había ido muy bien. La ‘influencer’ no está al 100% todavía porque ha pasado algunos dolores, pero está bien: «He pasado una noche fenomenal, con un dolor, pero muy normal y más siendo mi segundo bebé. Estoy como si nada», reconocía feliz y agradecida.