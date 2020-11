Gloria Camila ha sido preguntada por las críticas que ha recibido después de conocerse que se ha convertido en actriz.

Desde que se descubriera que Gloria Camila había aterrizado en el mundo de la interpretación, han sido muchas las críticas que ha recibido. La joven ha comenzado a trabajar en la serie de Televisión Española, ‘Dos vidas‘, donde ejerce como actriz y donde ha revelado encontrarse muy feliz. Si bien hace tan solo unos días explicó que había superado casting como todos sus compañeros, la hija de José Ortega Cano ha vuelto a ser preguntada por su polémico inicio como actriz. «Estoy súper contenta«, asegura a los micrófonos de Europa Press.

Muy amable, aunque escasa en palabras, Gloria Camila no ha podido evitar que despierte interés cuál su opinión después de que compañeras del espectáculo hayan cargado contra ella. No todo el mundo está de acuerdo con su llegada a la pequeña pantalla y así lo refleja la reacción de otras actrices como Marisol Ayuso, Melanie Olivares o Mar Regueras. «Se me ha dado la oportunidad de participar en una serie con TVE1. Obviamente he pasado castings y todo, que no quiero que nadie se lo tome a malas… la trama e historia es increíble. Y ya os confirmo estoy súper contenta, que tengo ganas y estoy aprendiendo mucho, el equipo es maravilloso», dijo hace algunos días. Pero ¿habrá cambiado de opinión?, ¿Se habrá querido mojar y habrá respondido a todos los que la critican?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega)

Aunque en sus redes Gloria Camila se ha mostrado muy prudente y apenas ha querido entrar en detalle, lo cierto es que son muchos los que se preguntan qué piensa de todo esto. La hija de Rocío Jurado ha sido acusada de intrusismo y hay quien duda si ha sido elegida por su nombre o por su talento. Mientras se descubre qué acogida tiene Gloria Camila en el espectáculo, dale al play para ver la reacción de la joven.