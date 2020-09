Luis Rollán, amigo personal de la presentadora, se ha puesto en contacto con ella después de las declaraciones de Karelys.

La primera entrevista en televisión de Karelys Rodríguez ha generado un aluvión de reacciones. La abogada tinerfeña se sentaba en ‘Viva la vida’ donde hablaba de una relación de ocho años con Cayetano Rivera después de que les presentarán amigos comunes. Reconocía que lo había pasado mal, pero que su único «error» había sido enamorarse. Todas las miradas estaban puestas en Eva González quien se ha pronunciado de forma privada a través de un colaborador del programa.

Luis Rollán, amigo personal de la presentadora, se puso en contacto con Eva después de las declaraciones de Karelys. Recordaba que mantienen una estrecha relación desde hace años, incluso ella acudió a su boda, y destacaba de ella que es una mujer «muy divertida». Le confesó que no había visto el programa. «Yo estaba en un AVE y ella con su niño», ha contado.

El mensaje de Eva

El colaborador primero le había dado la enhorabuena por recibir el premio ‘José Ramón Mainat’ en reconocimiento a su trayectoria, y luego reconocía que se debía a su trabajo y, que a pesar de la amistad, debía preguntarle por la sonada entrevista. Luis Rollán ha leído el mensaje que le envió y es el siguiente: «Jamás he entrado en este tipo de cosas ni lo haré. No he visto nada y, como sabes que te entiendo, no voy a hacer ningún tipo de declaración».

Karelys ha vuelto a Mediaset donde se estrenaba este domingo como colaboradora de ‘Viva la vida’. Nuevamente trataba su relación con el torero y matizaba lo siguiente: «Yo no iba persiguiendo a nadie. Si estaba ahí es porque esa persona también quería». Los colaboradores del programa han indagado sobre quién filtró la noticia a ‘Sálvame’, pero ella ha evitado entrar en detalles. Respecto a por qué ahora sale en televisión hablando del tema, ha vuelto a decir que forma parte de su historia: «Tengo derecho a hablar de mi vida si quiero».

Sin embargo, recordaba que la relación se deterioró una vez la revista SEMANA publicó las primera imágenes de ambos juntos en Londres, el pasado mes de diciembre. Hoy, el torero forma parte de su pasado y no tienen ningún tipo de relación. «Desde que salen esas fotos a día de hoy he estado en una montaña rusa de emociones. Me dio pánico, pero una vez pasa eso, también me siento aliviada».

Karelys en su entrevista reconoció que se hizo ilusiones: «Cuando estás enamorada y tienes sentimientos te creas ilusiones. Claro que las tenía y me creé expectativas», contó. Explicó que cuando le veía «era un momento de felicidad y emoción», pero regresaba a su casa y se «sentía fatal».