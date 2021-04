Enrique Ponce ha reaparecido, sin Ana Soria, en la presentación del nuevo cartel taurino y SEMANA le ha preguntado por sus últimas polémicas sentimentales

Enrique Ponce ha reaparecido este martes ante los medios de comunicación. Después de haberse convertido en el protagonista del pasado verano, tras su separación de Paloma Cuevas y su posterior confirmación de relación con Ana Soria, veinte años menor que él, el diestro ha presentado, junto a Alberto Caballero, el nuevo cartel oficial taurino.

El acto, que ha tenido lugar en la mítica terraza The Chappel, ha contado con innumerables rostros conocidos del mundo de la tauromaquia, la política y la televisión. José Ribagorda, presentador del evento, Ana Botella o Josema Yuste fueron algunos de los que no quisieron perderse el evento. Quien sí faltó a la cita ha sido Ana Soria. La novia del diestro no ha querido hacer acto de presencia en la reaparición de Ponce, justo cuando los rumores sobre una posible falta de acuerdo entre él y Paloma Cuevas, relacionadas con los papeles del divorcio, están más presentes que nuca. SEMANA no ha querido perderse el encuentro con el maestro y ha sido testigo de la reacción de Ponce al ser preguntado por todas las cuestiones que atañen a su vida sentimental.

Vídeo: Europa Press.