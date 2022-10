Carla Vigo es a día de hoy una mujer soltera, como así ha confirmado en exclusiva la revista SEMANA. Después de un año y medio compartiendo sus días repletos de amor con Álvaro Uceda, la sobrina de la Reina Letizia ha decidido dejar a su novio y abandonar el domicilio en el que convivían desde el inicio mismo de su romance junto a los padres de él. Todo hacía indicar que su relación era estable y tenía visos de superar las pruebas que el tiempo les iba colocando en su camino, pero una fuerte discusión terminó por echar por tierra tanta felicidad. De hecho, esta bronca dinamitó todo hasta el punto de que Carla Vigo ha querido hacer borrón y cuenta nueva, eliminando todo rastro de su relación con Álvaro en sus redes sociales, donde con regularidad se sucedían muestras de cariño, apasionadas declaraciones de amor y momentos únicos que ahora tan solo podrán ser recordados en el palacio de su memoria, pues las pruebas de que un día fueron felices juntos han desaparecido de la noche a la mañana.

Pero ¿qué ha pasado entre Carla Vigo y su novio? La revista SEMANA ha podido conocer en exclusiva que la discusión que ha terminado en ruptura se produjo este mismo miércoles 12 de octubre, mientras que la tía de la protagonista, la reina Letizia, pasaba revista junto al Rey Felipe y la infanta Sofía a las fuerzas armadas en el tradicional desfile de la Fiesta Nacional. La razón del desencuentro entre la pareja ha sido el cumpleaños de Carla Vigo, que tendría lugar un día después de la ruptura, este mismo jueves 13 de octubre. La joven aspirante a actriz y bailarina ha encontrado dificultades para encontrar un nuevo papel que le devuelva la ilusión para subirse a los escenarios, motivo por el cual está buscando nuevas fuentes de ingresos. En esta tesitura, Carla ha entendido su fiesta de cumpleaños como una vía para sanear sus propias cuentas y es aquí donde entró en conflicto con su chico.

Carla Vigo ideaba la posibilidad de convocar a sus mejores amigos, especialmente a aquellos rostros conocidos de la televisión y el espectáculo, a un fiestón por todo lo alto. Eso sí, no tiene mucho dinero ahorrado para poder convidarles, por lo que buscaba con ahínco un local de moda o una discoteca de renombre que se hiciese cargo de los gastos de la celebración y, a poder ser, también pagarle un generoso montante por la publicidad que realizaría con su multitudinario evento, llamando a la prensa para que fuese testigo de su aniversario.

A su novio esto no le hizo gracia. Álvaro se quejó de que la situación económica no es buena y que no pueden permitirse un evento de tales características y optaba por hacer un plan más modesto entre amigos y brindar por sus 22 años de manera más discreta. Además, temía que esta nueva cita con los medios de comunicación pudiese ser utilizado por terceras personas para ridiculizarles o ser diana de críticas innecesarias. A Carla este austero plan no le convencía, pues no sacaría rédito de ello, por lo que comenzaron a discutir hasta que el tono se elevó y finalmente terminaron replanteándose su relación.

El resultado ha sido drástico y dramático, pues Carla Vigo ha preferido romper con el joven al que juraba amor eterno en las redes sociales y con el que expresó su deseo de contraer matrimonio e incluso ser madre en diversas entrevistas. Con ayuda de personas de su confianza, la sobrina de la consorte real ha recogido todos sus enseres de la casa familiar de su novio y se ha marchado sin mirar atrás, incluso sin despedirse de sus suegros que le han mantenido este año y medio sin pedir nada a cambio, como si de una hija más se tratase.

El dolor de Álvaro ahora es mayúsculo, especialmente al repasar los últimos momentos vividos y creer que su historia de amor se ha echado por tierra por una mera discrepancia sobre cómo conseguir dinero y la conveniencia o no de recurrir a la prensa para llevar una vida por encima de sus posibilidades. Ella estaba a favor de dar este paso, él prefería protegerse de las futuribles críticas y chanzas y disfrutar de los pequeños placeres de la vida con su novia sin grandes lujos. Al final, por renunciar a esta fuente de ingresos, ha perdido a la chica con la que pensaba pasar el resto de su vida. Parece que no habrá vuelta atrás y la reconciliación se atisba lejana y complicada. Mientras tanto, Carla Vigo continúa buscando dónde celebrar su fiesta de cumpleaños y ahora quizá lo tenga más sencillo, pues sobre la mesa mediática está su ruptura sentimental, lo que puede ser un plus a tener en cuenta para el local en el que ofrezca sus primeras declaraciones al respecto.