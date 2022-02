El Benidorm Fest no solo ha dejado tras de sí una polémica por cómo se decidía al representante de España en Eurovisión 2022, resultando ganadora Chanel a pesar de que el público apostaba por Rigoberta Bandini o las Tanxungueiras. El revuelo al respecto es mayúsculo aunque exista una sentencia en firme al respecto, pero ahora hay más revuelo al conocer que Rayden, el rapero que también aspiraba a viajar a Turín para cantar por España, ha dado positivo en coronavirus nada más terminar el certamen musical, poniendo el foco de atención en la posibilidad de que se haya producido un posible brote.

TVE orquestó un protocolo especial para evitar que el Benirdorm Fest se fuese al traste por culpa de los contagios. De hecho, Gonzalo Hermida resultó positivo en covid y no pudo actuar en las semifinales del concurso y tampoco en la gran final del sábado 29 de enero, conformándose con mostrar su videoclip al público con el sueño de que fuese suficiente para conseguir sus votos. No pudo ser y vivió la experiencia encerrado en su habitación del hotel. Lo mismo que ahora le toca hacer a Rayden, después de confirmar que ha dado positivo en coronavirus y que comenzó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad nada más abandonar la ciudad al día siguiente de la final. Es decir, lo pilló durante el Benidorm Fest.

“Esquivé la variante delta, la omicrón, la de medi, Pablo Pulido, Meshiña y Hermida… Hasta la variante de mi hijo. La providencia me dejó disfrutar del Benidorm Fest dando negativo hasta en la final. Ayer, en el tren de vuelta me empecé a encontrar regular… Al llegar a casa ‘Benicron’”, juega el cantante de ‘La calle de la llorería’ con las palabras para anunciar que ha resultado contagiado en covid tras regresar de Benidorm, comenzando a sentir los síntomas al día siguiente de la final.

Eso sí, Rayden no quiere que sus seguidores se alarmen demasiado y ha querido dejar claro que está bien de salud y en las mejores manos para pasar el virus sin complicaciones. Y es que cuenta con la inestimable ayuda de su pareja, la artista Beatriz Fernández, que está ejerciendo de improvisada enfermera para que mejore lo antes posible y pueda retomar su vida tras su frenético paso por el Benidorm Fest. “Bajando ya las revoluciones. Consiguiendo mostrar y demostrar lo que queríamos. Hiperorgulloso de mi equipo y teniendo la sensación de que hemos hecho una piña grande todos y todas los que nos hemos enfrascado en esta aventura. Gracias Benidorm Fest. Ya hemos ganado”, se despide el cantante orgulloso del espectáculo ofrecido sobre el escenario aunque no lograse conquistar al público ni al jurado para llevar su candidatura a lo más alto y directamente a Turín para Eurovisión 2022. Pese a que no ha ganado el título, sí ha ganado grandes amigos y la experiencia de formar parte del resurgir del festival tras años caído en el olvido popular.

A Rayden poco le importan las opiniones dispares sobre el triunfo de Chanel en Benidorm Fest y su salto a Eurovisión 2022. Él comenzó la andadura siendo de los favoritos, pero Rigoberta Bandini y Tanxungueiras lograron hacer más ruido mediático con sus canciones y la intrahistoria que había detrás de su candidatura. Pese a todo, el jurado se pronunció, el público no logró imponer su criterio y el resultado, al menos para el rapero, es positivo para todos, como así ha expresado en sus redes sociales: “Qué atrevida es la ignorancia. Todos son ganadores, pero Chanel es la que nos representará en Eurovisión 2022 como se merece, tanto ella, como nuestro país. ¡Chanel a Eurovisión!”, zanjaba con cualquier polémica el artista, que no quiere dividir al público cuando todos debemos mostrarnos unidos a favor de Chanel.

