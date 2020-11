Raquel Sánchez Silva ha compartido orgullosa que el proyecto profesional de su marido ya están en marcha, justo cuando está en guerra con los Biondo.

Raquel Sánchez Silva no puede estar más orgullosa de su marido, Matías Dumont. Aunque no es muy dada a hablar de su vida personal, la presentadora de televisión ha hecho una excepción para felicitar a su marido cuando este ha recibido una gran noticia. Y es que ya está en cines el documental en el que ha estado trabajando durante meses y ella ahora le ha dedicado la mejor de las felicitaciones.

«Este fin de semana ya está en cines de toda España la película que ha producido mi pareja, Matías Dumont @matutedumont. No me puedo sentir más feliz, orgullosa y emocionada por la fuerza y resiliencia que demuestra en cada momento. Por eso, cuando todo se ponía en contra y el mundo se paraba, Matías decidió, una vez más, nadar a contracorriente», ha comenzado diciendo junto a varias imágenes del estreno.

«Y cuando la inactividad o la prudencia eran lo más seguro, él pensó que lo mejor era lo más difícil: HACER, CREER, ARRIESGAR Y CONFIAR. Sé que no lo dudó ni un minuto cuando me dijo en pleno confinamiento: “Voy a producir un documental con Hernán Zin, lleva días grabando en la calle y en los hospitales y dice que lo que está viendo es peor que cualquier guerra de las que ha conocido como reportero”. Y esa necesidad de contar y de comprometerse con la información y con un momento decisivo y clave es lo que ha puesto en las carteleras este magnífico documental», continuaba.

Ha felicitado a su marido por su último proyecto profesional

Ella misma explicaba de qué va el documental que ha estrenado su marido: «Una crónica inédita que quedará para la historia como el único testimonio audiovisual de los primeros meses de la llegada de la COVID a nuestro país. Como dice el director, Hernan Zin, la única manera de superar lo traumático a medio plazo es mirar al dolor a los ojos y saber lo que pasó. “Somos una sociedad adulta y merecemos saber”, dijo anoche en los Renoir Princesa. Justo antes, Matías Dumont acababa de explicar (aguantando la emoción, lo conozco bien) lo orgulloso que se sentía por poder, de alguna forma, homenajear a todos aquellos que sufrieron tanto esta primera embestida de la enfermedad. “A los que fueron esenciales”- dijo Matías- “ojalá, este documental sirva”. Claro que sí, amor, sirve y mucho. ¡Enhorabuena!».

Raquel ha estado presente en el estreno

La felicitación a su marido llega apenas unas semanas después de que haya iniciado una guerra contra los Biondo. Aunque Mario Biondo murió hace siete años desde entonces no se ha dejado de hablar de su fallecimiento. Sus padres entonces aseguraron que su muerte había tenido lugar en extrañas circunstancias, declaraciones que los enfrentó con la que era su esposa, Raquel Sánchez Silva.

Tras varios años de batallas y desacuerdos la presentadora ha puesto esto en manos de sus abogados y les ha demandado por acoso, delito de amenazas, odio, calumnias e injurias, siendo ahora la familia del cámara los que han respondido a este requerimiento. «Ni tenemos miedo a Raquel ni a sus demandas, nosotros vamos con la verdad por delante y no pararemos hasta demostrar que nuestro hijo no se suicido, sino que fue asesinado», han dicho los padres de Mario Biondo.

Los padres de Mario Biondo anuncian que llegarán hasta el final

Los italianos quieren llegar hasta el final y no se rendirán a pesar de las autopsias que han hecho hincapié en que fue un suicidio, en vez de un homicidio, tal y como ellos creen. No obstante, su respuesta a la que fue su nuera no es la única novedad que se ha relatado en Informalia. En el citado medio se habla también de que un juez de Palermo ha ampliado seis meses el plazo de investigación para este caso, ya que se habría encontrado un informe facilitado por el criminalista Óscar Tarruella en el que supuestamente se detallarían irregularidades en el proceso y en el dictamen de los forenses.

No obstante, no son las únicas palabras que de nuevo hacen poner la mirada en Raquel Sánchez Silva. Santina una vez más ha hecho unas declaraciones incendiarias sobre el pasado en común de su hijo y la que era su mujer antes de fallecer. «Raquel no amaba a mi hijo. Cuando Mario murió fue diciendo que era una mala persona, mientras que meses antes afirmaba todo lo contrario», ha dicho la madre de Mario Biondo. Si bien el final definitivo de esta historia todavía es una incógnita, lo que sí se sabe es que si finalmente el juez lanza una orden internacional y cita a Raquel, la presentadora tendrá que volver a verse frente a frente con los que fueran su familia.