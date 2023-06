Raquel Perera habla a corazón abierto de Rachel Valdés tras romper con Alejandro Sanz

Raquel Perera está inmersa en la promoción de su libro, su primer proyecto como escritora que lleva meses preparando. Su presentación coincide con la ruptura de Alejandro Sanz, su ex pareja, con Rachel Valdés y el texto que publicó hablando del triste momento por el que atraviesa. Como padre de sus hijos, mantiene un estrecho vínculo con el cantante y puede conocer lo que estaría pasando. "Solo deseo que él esté bien. Las experiencias siempre generan emociones y todo es una cuestión de superarse, de voluntad y de saber que el tiempo cura las cosas. No tengo ni idea de la ruptura", expone sobre esta reciente separación.

Sonsoles Ónega quiso saber si estaba dolida con la artista plástica por algo del pasado en su comienzo de la relación con el artista, como le habían informado, y ella optó por mantenerse en un segundo plano. "He intentado ordenar y colocar porque le he puesto voluntad, siempre positiva. He aceptado las cosas como me han venido, todos los que han pasado por mi vida me han enseñado una lección", reflexiona ahora. Tanto la ruptura como la publicación de Alejandro Sanz le ha pillado desprevenida, bromea de hecho con que "pasaba por aquí con mi librito y me sorprendió la lluvia". Este libro estaba planteado publicarse en junio de 2023 desde diciembre del año pasado y así ha sido finalmente.

Raquel Perera sobre Alejandro Sanz: "Ha transitado por caminos de todos los colores y siempre le he visto superarse"

Alejandro Sanz y Raquel Perera ponían fin a su matrimonio después de más de siete años juntos y dos hijos en común. Ambos decidieron separarse y terminaron en buena sintonía. Algo que en 2023 mantienen. Con él compartió proyectos y muchas giras, conociendo al artista pero mejor a la persona. Por ello se atreve a asegurar que "es un hombre que ha transitado por caminos de todos los colores, tanto claros como oscuros y siempre le he visto superarse".

El artista sorprendía escribiendo en sus redes sociales el momento por el que estaba pasando, en el que "aún no termina de llegar la luz", y que estaba superando para continuar con su gira. La preocupación crecía y es su ex pareja la que quiere tranquilizar a todos. "Él ha dicho dos cosas que nos pasan a todos, la tristeza y el cansancio. Por mi propia experiencia sé que las giras son muy cansadas y desgastan. Entiendo perfectamente que esté cansado. Esto te lleva a bajarte el estado de ánimo. No sé exactamente el motivo de la tristeza, a lo mejor todo eso se le ha juntado y está pasando por un momento más triste que alegre", puntualiza.

Está segura de que solo es un bache del que pronto podrá recuperarse. La escritora cree que "tiene herramientas, recursos y opciones para poder salir siempre vencido y no dudo que lo haga aquí también". Sintió que ese mensaje que el cantante escribió fue algo liberador como lo es la escritura en muchas ocasiones: "La confesión libera, te da cierta libertad. A lo mejor él lo soltó y pensó que lo iban a leer dos personas". Raquel Perera ve la vida con optimismo y así lo intenta reflejar siempre, se siente afortunada porque "la vida me ha quitado poco" y le ha podido regalar a sus hijos su libro: "Quiero que me conozcan como Raquel, la persona que soy ahora. Quiero que mis hijos me conozcan como ser humano".