Raquel Perera reconoce estar «feliz y contenta» al iniciar un romance con el actor Miguel Such. No lo ha podido negar, su romántico paseo por Palma no dejaba lugar a dudas y ahora incluso cuenta cómo se están conociendo. Vea el vídeo

Raquel Perera, exmujer de Alejandro Sanz, dice estar “feliz y contenta”, aunque quizá no hubiese hecho falta que lo confesase, pues estos sentimientos son más que evidentes en su rostro, incluso con la mascarilla puesta. El motivo de tanta felicidad tiene nombre propio: Miguel Such. Un actor, periodista, modelo y presentador que hasta ahora había permanecido en la sombra, al menos no relacionado con la manager, pero que tras la publicación de unas fotografías de la pareja paseando por las calles de Palma de Mallorca en el diario ‘Última hora’, ha dado el salto a las páginas del papel cuché. Otra vez, y es que ya fue relacionado años atrás con la cantante Marta Sánchez, aunque ambos lo negaron tajantemente y nunca más se volvió a hablar del tema.

Vídeo: Europa Press

Y sobre esto precisamente ha sido preguntada ahora Raquel Perera, que no ha querido echar balones fuera, confirmando que ha iniciado una relación con Miguel Such. Y es que las fotografías no dejan lugar a dudas de que la exmujer de Alejandro Sanz ha recuperado la ilusión por el amor tras su fracaso matrimonial, como ya hiciese su ex con Rachel Valdés. Raquel Perera reconoce no solo estar feliz y contenta, sino que también se ha atrevido a añadir algunos detalles más sobre los primeros pasos que está dando con este actor, tan solo dos años más joven que ella -Raquel tiene 46 y él 44 años-. Vea el vídeo para comprobar la ilusión con la que habla de su nuevo amor y cómo reclama que es “libre” para enamorarse sin tener que preocuparse por el qué dirán. Faltaría menos…