3 ¿Cómo era su historia de amor de puertas para dentro?

“Entre nosotros había mucho amor, me sacaba 26 años, pero cuando hay verdadero amor la diferencia de edad no existe. Lo nuestro fue un flechazo, nos presentaron unos amigos, a mí me cautivó su sentido del humor. Empezamos a quedar y estuvimos 10 años juntos, siempre le llevaré en mi corazón” se confiesa Raquel Mosquera, que atesora un bonito recuerdo de Pedro Carrasco.