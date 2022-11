El día 1 de noviembre y el 11 de julio de cada año Raquel Mosquera alza su voz para gritar qué siente por Pedro Carrasco 21 años después de su muerte. Si bien la peluquera rehízo su vida en el pasado, eso no quita que año tras año siga teniendo presente al que fue su gran amor. Le es imposible olvidarlo y por ello le ha escrito un halagador mensaje en el que no solo deja claro todos sus sentimientos hacia él que ha acompañado de varias imágenes que hasta ahora no habían visto la luz. En sus viajes, en sus momentos más íntimos y del inicio de su relación, lo cierto es que son muchas las etapas que vuelven al presente con este post que tantos apoyos ha recibido en el Día de Todos los Santos.

«En un día tan señalado como hoy recordando a nuestros seres queridos. En mi caso recordando a mi querido y adorable, Pedro Carrasco. Quererle fue muy fácil, pero olvidarlo será imposible. 10 años de puro amor sincero, lleno de complicidad, cariño, respeto y admiración el uno por el otro. Nos apoyábamos, ayudábamos y siempre estábamos ahí, el uno por el otro, más aún cuando lo necesitábamos. En los momentos buenos nos divertíamos como niños chicos. Nos lo pasábamos muy bien juntos. Por donde íbamos todo el mundo nos decía que éramos la envidia sana de toda pareja, que daba gusto vernos- Siempre íbamos abrazados o de la mano, pero siempre juntos«, comienza diciendo Raquel Mosquera.

La que fuera esposa de Pedro Carrasco recuerda que se demostraron el amor que sentían por el otro con hechos y no solo con palabras. «Va por ti un año más. “PEDRO CARRASCO”, el gran campeón del mundo de boxeo y aún muchísimo más grande como persona», asegura Raquel Mosquera. Aunque Raquel ha sido fiel a esta tradición y ha recordado a Pedro Carrasco en fechas señaladas, desde que se analizara su historia de amor con el boxeador en la docuserie de Rocío Carrasco, Mosquera ha salido en su defensa en más ocasiones de las habituales. «Estuvimos diez años juntos, y disfrutamos de una gran y bonita historia de amor que siempre recordaré y lo llevaré en mi corazón. Pese a quien pese (…) Ambos dos fuimos muy felices desde el primer día que nos conocimos, hasta el último día de su vida, y así no lo demostramos el uno al otro en vida. Gracias a Dios fui muy feliz antes, como lo soy ahora», comentó.