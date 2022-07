Después de que hayan circulado algunos rumores que apuntaban a que el estado de salud de Raquel Mosquera había sufrido un altibajo, la protagonista ha aclarado cómo se encuentra. Ha negado rotundamente estar mal y ha confirmado atravesar una excelente etapa personal. «Deciros que me siento y estoy muy bien, fuerte y en uno de los mejores momentos de mi vida». Unas tranquilizadores palabras con las que se pronunciaba en redes.

«¡No es verdad!», ha exclamado sobre las informaciones de las que se habían hecho eco algunos medios diciendo que posiblemente podría estar pasando por un delicado momento de salud. La peluquera ha corroborado que este sábado, 23 de julio, ha cumplido con su trabajo en su centro de belleza. «Cosa que han podido comprobar unos compañeros de prensa que han estado esperándome todo el tiempo a que yo saliese». También ha confirmado el motivo por el que no ha acudido al programa ‘Viva la vida’ como colaboradora. «He preferido descansar, relajarme y dedicar el poco tiempo que tengo a mi familia. Ya que en mi centro de belleza, tengo alguna profesional de vacaciones y otra de baja. Y el domingo, es el único día que tengo para descansar».

El zasca de Raquel Mosquera

En este nuevo ‘post’, Raquel Mosquera ha querido lanzar un dardo envenenado. «De ninguna de las maneras, digo que la prensa me quiere mandar al hospital. Eso lo dice una personita, que siempre tergiversa mis palabras», ha afirmado sin querer dar ningún nombre. «Todo el mundo sabe a quiénes les gustaría que yo terminase en el hospital», ha añadido. Termina el mensaje con las siguientes palabras: «Muchos besos y un abrazo muy grande, para todo el equipo de ‘Viva la vida’. Y para todos vosotr@s. ¡Yo nunca digo adiós, digo hasta pronto!».

La segunda entrega del documental de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, ha vuelto a colocar a Raquel Mosquera de plena actualidad. La peluquera ha sido demoledora durante sus últimas intervenciones con la hija de su difunto marido. Sus declaraciones más duras se las dedicó en redes donde dijo que su documental estaba «estudiado, meditado tan solo para hacer daño y con mucho odio». La colaboradora continuaba incluyendo insultos en su alegato: «A ver si te enteras payasa, que yo estuve en Alemania desde los tres añitos hasta los seis años con mis queridos padres que emigraron a Alemania a trabajar y sacar a sus cinco hijos adelante honradamente, para que no nos faltase de nada. Como así lo hago yo, ya que así me enseñaron a mí y yo también hago con mis hijos. Así también tus padres te enseñaron a ti, cosa que tú no haces y no aprendiste del ejemplo».