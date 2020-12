Raquel Meroño mantiene una estrecha relación con su ex, padre de sus dos hijas, Santi Carbones. Le considera un hermano y tiene negocios con él, a pesar de que rompieron hace ya dos años

Raquel Meroño y Santi Carbones fueron una de las parejas más consolidadas del panorama nacional, al estar juntos durante cerca de diez años. Sin embargo, su relación no superó la prueba del tiempo y decidieron emprender caminos por separado. Al menos sí en el terreno sentimental, dado que en otros aspectos siguen siendo uña y carne, inseparables, y siempre serán parte de la misma familia. Así lo ha confirmado la propia Raquel Meroño, que no ha dejado de tener contacto con el padre de sus hijas mellizas, Daniela y Martina, que ya tienen 14 años y han demostrado lo orgullosas que están de su madre al pasar por el plató de ‘MasterChef Celebrity’ para comprobar que ya sabe hacer algo más que freír un huevo.

Vídeo: Europa Press

La buena sintonía de Raquel Meroño y su ex se hace evidente también en el terreno profesional, al mantener abiertos negocios en común. En concreto, son socios de Rock and Loft, una empresa dedicada a localizar espacios en los que organizar eventos y actos. También comparten un famoso chiringuito en Tarifa, ‘Carbones 13’, que fue escenario de uno de los retos de ‘MasterChef Celebrity’. Ahora, Raquel Meroño ha hablado sin problema alguno sobre cómo es su relación con su expareja, Santi Carbones, con el que rompió hace ya dos años. El amor ha dejado paso a un sentimiento aún más fuerte, el de hermandad, y es que la actriz y estrella de los fogones de TVE asegura que ve a su ex como a su hermano y, de hecho, “me pone de los mismos nervios que mi hermana y lo quiero igual”, asegura.

Raquel Meroño habla largo y tendido sobre su ex y la relación excelente que les une, a pesar de que su relación como pareja no llegó a triunfar. Les une el amor por sus hijas, al igual que el mimo con el que atienden sus negocios, sustento de su familia. Además, la actriz explica qué ha sido para ella ganar ‘MasterChef Celebrity’ y cómo han acogido este triunfo sus hijas, el jurado más duro al que se enfrenta cada día y que no duda en encontrar pegas a sus creaciones como si del mismísimo Jordi Cruz se tratase. Vea el vídeo y vea cómo nos lo cuenta la propia Raquel Meroño.