La relación entre Omar Sánchez y Raquel Lozano duró apenas unas semanas. Pero, al parecer, fue lo suficientemente intensa como para que la joven decidiera huir de un noviazgo que no pintaba nada bien. Este miércoles, la que fuera concursante de ‘GH 16‘ se ha sentado en el plató de ‘Sálvame‘ para contar la cara oculta del ex de Anabel Pantoja. Según ella, el canario no es tan cándido como parece: la utilizó para llamar la atención de la sevillana: «Al salir conmigo quería darle celos a Anabel». Además, cree que tiene cierta obsesión por la fama y el dinero: «Si lo cogía de la mano en público, me decía: son 20.000 euros. Y no me cogía de la mano. Me decía: ‘Hazme caso».

Tras poner punto y final a su breve idilio con el monitor de surf antes de que este entrara en ‘Pesadilla en el paraíso’, a Raquel no le ha quedado buen sabor de boca. Porque durante el tiempo que estuvieron juntos percibió que él estaba obsesionado por Anabel y «todo el entorno de Anabel». Desde el principio empezó a darse cuenta de las diferencias que existían entre ellos, pero ante un pequeño gesto de cariño seguía adelante con el romance: «Yo con cualquier caricia o con cualquier tontería me dejo llevar».

Por supuesto, no todo fueron malas experiencias con Omar Sánchez: «Había momentos bonitos, de complicidad. Es verdad que estábamos de vacaciones y funcionábamos mucho mejor». Sin embargo, de manera recurrente vivía escenas a su lado que no comprendía. Una de ellas fue la bronca que protagonizaron en una discoteca en Ibiza. La pelea surgió cuando ambos se encontraban en la terraza de un local de moda y el joven decidió seguir la emisión de ‘Sálvame’ en directo: «Tuvimos una bronca y me enfado. Estás conociendo a alguien y le dije: ¿Qué haces viendo ‘Sálvame’?. Ahí se ve que somos distintos. Mientras yo me divierto él se pone a ver ‘Sálvame. Son cosas que no tienen mucho sentido. Yo le preguntaba: ¿Pero qué necesidad? Incluso le pusieron una pantalla gigante en el reservado».

Podría decirse que aquel rifirrafe marcó un antes y un después: «Yo sí que he estado a veces un poco altiva y hablando exagerada. Y hasta me he sentido un poco de rechazo. Y es que me sentía mal conmigo misma, pensando: ¿Qué he hecho mal? Creo que la que me he equivocado he sido yo, por creérmelo a él».

Raquel Lozano está convencida de que Omar Sánchez ahora solo persigue seguir en la cresta de la ola y mantener su popularidad como personaje del corazón: «Ha visto que puede tener un nombre sin Anabel, aparecer más minutos en televisión, ir a realities… Es lo que realmente le apetece. Y pisa lo que sea con tal de conseguirlo». Su conclusión es clara, lo mejor ha sido termina: «Ahora me he dado cuenta de que todo pasa por algo».