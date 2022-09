En el último programa de ‘Pesadilla en el paraíso’ hemos sido testigos del primer beso entre Omar Sánchez y Marina Ruiz. Tras pasar la noche juntos y mantener conversaciones subiditas de tono, la pareja se dejó llevar y se dieron ese primer beso. En el plató de Telecinco era Raquel Lozano, la última ilusión del canario, quien seguía de cerca cada uno de los pasos de la primera pareja del primer concurso de Telecinco. Carlos Sobera ha querido saber qué pensaba ella de este momento tan romántico que acababan de vivir. Ella ha sido clara y asegura que «a ella me la creo, pero por parte de él dudo», decía.

En todo momento, la valenciana asegura que Omar hace un papel. Mientras que a Marina sí que le ve cierta química y sentimientos hacia el surfero, al contrario no lo cree. «A Marina yo sí que la creo. La he visto que se puede ilusionar porque ha ido poco a poco y veo que está sintiendo. Por parte de él yo he tenido conversaciones y ya antes de entrar al concurso sé que preguntó por Marina. Yo creo que lo puede llevar preparado y dudó de él«.

Raquel Lozano asegura que no es un plato de buen gusto ver las imágenes

En la gala de este jueves, han querido volver a ver el beso íntegro, algo que Raquel asegura que no es un plato de buen gusto. Aunque algunos colaboradores aseguran que era un beso muy tierno, ella piensa de otra manera muy diferente: «No lo veo tan tierno entre los dos. Ya lo he dicho antes. No sé que pasará de aquí adelante. Lo mismo si siguen así de aquí a un futuro se enamoran y todo, pero ahora no me lo creo», decía. Y añadía: «Pero tampoco es un plato de buen gusto ver estas imágenes».

Raquel Lozano confiesa que ella también ha tenido una historia con Omar. A pesar de haber sido corta, revela que «con él yo he vivido cosas muy bonitas también. Con él la verdad es que es muy fácil ilusionarte porque tiene muchas cosas y muy buenas», dice. También revela que «no tiene mucha sangre», ya que asegura que el beso ha sido algo soso.

Durante el concurso, Omar ha hablado de su fugaz noviazgo con Raquel Lozano. El surfero ha asegurado que nunca llegaron a mantener una relación seria. «Estuvimos conociéndonos pero nunca fuimos novios», dice. Además, asegura que la manera de conocer a Marina a la que tuvo con Lozano es muy diferente. «Ahora estoy conociendo a una persona desde cero», aclara. Tras las preguntas de Steisy, que quería saber a quien quiere seguir conociendo, ha respondido lo siguiente: «Ahora mismo me gustaría seguir conociendo a Marina. En este reality estoy pensando en mí y no en nada de fuera. Esto son oportunidades que la vida te pone. O las tomas o las dejas», aseguraba.