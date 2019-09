Raquel del Rosario desvela que su hijo mayor padece autismo

3 Ya en su colegio, Raquel ya nota los progresos de su hijo

Pero para Raquel del Rosario no está siendo algo fácil, y no ha dudado en compartir sus sentimientos. «Lo más difícil como madre, sin duda, está siendo el no poder dialogar, razonar o comunicarme con él de la manera que me gustaría», asegura, sintiendo en alguna ocasión frustrada.