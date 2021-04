Aunque no tiene mucho tiempo, Raquel Bollo ha querido apuntarse a una acedemia de flamenco para mejorar su baile. Y este es el resultado de las clases que está recibiendo.

Raquel Bollo decidió hace ya unos años alejarse de la televisión para centrarse en otros proyectos profesionales. La excolaboradora de ‘Sálvame’ no solo optó por desaparecer de la pequeña pantalla. Esta decisión vino acompañada de una inactividad en las redes sociales. Aunque cuenta con más de 541.000 seguidores en Instagram, son contadas las publicaciones que hace públicas. Y las que comparte, son casi todas relacionadas con el cumplimiento de proyectos publicitarios.

Sin embargo, de vez en cuando nos sorprende con publicaciones que nos dejan ver cómo es su vida alejada de los medios de comunicación. Hay días que nos deja ver los ratitos que pasa con sus nietas o también nos enseña los cambios decorativos que hace en su casa. Pero ahora ha dado un paso más y nos ha dejado ver lo que está aprendido al apuntarse a una academia para mejorar su técnica en el flamenco.

Aunque Raquel Bollo ya ha demostrado en más de una ocasión que le encanta bailar flamenco y que se le da muy bien, esta ha dado el paso de apuntarse a una academia para aprender algunas cosas. Y orgullosa, ha querido enseñar a través de un vídeo lo bien que se le da el baile flamenco.

Así baila Raquel Bollo flamenco tras mejorar la técnica

Vídeo: Instagram.

«Aprendiendo cositas nuevas con @juan_tejero_bailaor«, ha escrito junto al vídeo en el que vemos lo bien que se le da a Raquel Bollo bailar mientras algunas compañeras la miran desde sus sitios y aplauden. La excolaboradora de televisión ha etiquetado a su profesor, el que le ha ayudado a bailar ahora como baila. Este profesor está en una escuela de Sevilla a la que se ha apuntado Raquel para disfrutar de una nueva afición.

Raquel no había hablado de que se había apuntado a esta nueva afición. Aún así, la tiene que compaginar con el cuidado de sus nietas, a las que adora, y también con sus compromisos profesionales. En muchas ocasiones, se tiene que quedar con su nieta Jimena, hija de Alma Cortés, ya que esta tiene que acudir a sus clases presenciales de Derecho.

Alejada de la televisión, pero no de las polémicas

La sevillana ha hecho apariciones puntuales como en ‘Sábado Deluxe’, no obstante, eso no ha evitado que siga siendo noticia. Sus hijos han tenido problemas de salud que les han hecho copar titulares y ella, por su parte, también ha estado en el centro de las polémicas. Cabe recordar que en ‘Sálvame’ se le acusó de lucir falsificaciones y estar en medio de ciertos supuestos chanchullos. Por ello, justo en plena polémica, ha enviado un mensaje a su círculo con el que queda más que claro que su filosofía de vida es el positivismo y que los malos rollos ya no tienen cabida en su vida. «Cree en ti y todo será posible. No olvides que la actitud es importante», escribe Raquel Bollo en su estado de WhatsApp.