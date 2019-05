Raquel Bollo pide la pensión de viudedad de Chiquetete y Carmen Gahona estalla

Raquel Bollo ha vuelto a desatar la polémica y a echarse encima los ataques más duros y encarnizados de Carmen Gahona. Su batalla mediática no ha terminado, pese a que Chiquetete, el hombre que les une, ya no esté entre nosotros. Raquel Bollo tiene la firme intención de solicitar la pensión de viudedad del artista, algo que la última pareja del cantante, Carmen Gahona, no está dispuesta a dejar pasar.

El inexplicable look de Raquel Bollo que nadie ha entendido

Raquel Bollo reclama lo que le corresponde

Por mucho que pueda chocar, Raquel Bollo no está solicitando de forma legal nada que no le corresponda formalmente. Ella es la exmujer de Chiquetete y madre de sus dos hijos. Aunque su relación no terminó para nada bien, la justicia reconoce su derecho a cobrar una pensión de viudedad por los años que compartieron vida en común.

¿Por qué Raquel Bollo sí y Carmen Gahona no?

Raquel Bollo fue la última esposa de Chiquetete, aunque no la última mujer en su vida. Los últimos años los disfrutó al lado de Carmen Gahona, pero al no existir un compromiso legal entre ellos, no le corresponde la pensión de viudedad. Sí que es el caso de Raquel Bollo, que estuvo casada con el artista desde 1994 a 2003 y cobrará una parte proporcionar de la pensión por los años que estuvieron casados.

Carmen Gahona, destrozada, vuelve a cargar contra Raquel Bollo

La tercera mujer en discordia

Pero Raquel Bollo no será la única que tiene acceso a esta pensión, dado que antes de ella conquistó el corazón de Chiquetete Amparo Cazalla. Ahora tiene 75 años y estuvo casada con el cantante durante 20 años. La salud de su primera mujer y su economía no atraviesan por su mejor momento y este reconocimiento podría ser de gran ayuda.

La polémica por las supuestas deudas de Chiquetete

Según ‘Sálvame’, donde se trató esta cuestión a lo largo de la tarde de este jueves, se asegura que Chiquetete falleció el pasado mes de diciembre dejando deudas tras de sí. Algo que ha negado con rotundidad y bajo amenazas de demandas Carmen Gahona. Aseguran que sus hijos mayores han renunciado a la herencia, al ser más grandes las deudas que los beneficios.

¿A qué dicen que han renunciado sus hijos?

Siempre según la versión de ‘Sálvame’, los hijos mayores de Chiquetete habrían renunciado a la herencia de su padre por las deudas. Con ello, habrían renunciado a los derechos de autor de sus canciones y también a la casa familiar, en la que ahora está Carmen Gahona como usufructuaria. No Obstante, ella tiene otra versión y se muestra muy firme.

Carmen Gahona estalla en directo

Carmen Gahona no soportaba lo que estaba escuchando sobre la solicitud de pensión de viudedad de Raquel Bollo y sobre la supuesta renuncia de la herencia por parte de sus hijos. Así, descolgó el teléfono y llamó en directo a ‘Sálvame’ para dejar las cosas bien claritas: “El que diga que Antonio tenía alguna deuda antes de morirse, cuando se ha ido al cielo sin ninguna, porque se las he pagado yo, que lleve la documentación”.

Gahona, harta de que se hable de Chiquetete

Carmen Gahona no ha podido reprimir su enfado al ver cómo se vuelve a remover los asuntos personales de Chiquetete en los medios de comunicación. Se queja de que “a costa de la memoria” del cantante se traten de aprovechar muchas personas, sin entrar a señalar directamente a quien, pero le hace llegar su amenaza: “No quiero darle más cuerda a esta gentuza y como sigan así les siento en un banquillo ya. ¿Todavía quieren seguir viviendo de él después de muerto?”.

El drama de Raquel Bollo con Chiquetete

La relación entre Raquel Bollo y Chiquetete no terminó bien, pero tampoco es que la felicidad reinase en su matrimonio, como así demuestran dos sentencias firmes contra el cantante. El primo de Isabel Pantoja fue condenado en un primer momento por malos tratos hacia su mujer, para después perder otra demanda cuando demandó a Raquel Bollo por injurias y calumnias cuando contó su historia en los medios de comunicación.