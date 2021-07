La excolaboradora de ‘Sálvame’ ha encontrado el día perfecto para desconectar de la rutina e irse a Marbella junto a su novio y pasar un día de playa increíble.

Raquel Bollo llevaba mucho tiempo sin dejarse ver. Sin embargo, ha llegado el verano y la excolaboradora de ‘Sálvame’ ha hecho lo posible para encontrar un hueco en su agenda y coincidir con su novio para hacer un plan de lo más divertido. Raquel ha querido pasar un día de playa y para eso ha viajado desde Sevilla a Marbella para desconectar de la rutina y tomar el sol.

Pero tomar el sol no fue lo único que hizo la pareja. Y es que después de que Raquel Bollo descansara en una tumbona al sol, la excolaboradora de ‘Sálvame’ se reunió con su chico en un chiringuito de la playa para comer. Allí es donde pudimos verlos juntos en esta jornada de playa en Marbella.

Raquel Bollo eligió un look de lo más llamativo para pasar el día en la playa. Con un bikini negro y una blusita larga con transparencias del mismo color, la sevillana presumió de cuerpazo. Y es que lleva ya meses inmersa en una rutina de lo más saludable, que está compartiendo orgullosa a través de las redes sociales.

«Domingo… qué pena que ya se están acabando mis vacaciones, pero bueno, hay que currar también, aunque no he parado. Eso también es bueno», ha empezado diciendo desde sus Stories de Instagram. Como buena influencer, Raquel Bollo ha estado enseñando algunos de los ratitos que ha pasado en la playa de Marbella durante sus merecidas vacaciones.

Raquel Bollo y su novio han disfrutado de las playas de Marbella

No ha dudado en contar algunos de los inconvenientes con los que se ha encontrado en sus vacaciones. Y es que hace apenas unas horas preguntaba a sus seguidores si sería capaz de salir. Al final lo hicieron, pero tarde. «Al final salí, pero fue un desastre, hubiese sido mejor no haber salido. Estaba todo cerrado, encontramos un sitio en el que el chico se comportó maravillosamente bien y nos dio de cenar algo rápido», decía divertida.

Raquel ha estado pasando estas vacaciones con Mariano, su pareja desde hace cuatro años. No ha dudado en confesar que se casaría con él sin dudarlo cuando ha hecho una ronda de preguntas y respuestas en sus redes sociales. Esto es algo que no es habitual en ella, que prefiere mantener en un segundo plano su vida personal.

Después de unos días increíbles en pareja, toca volver a la rutina. Aún así, Raquel Bollo parece tener muchas cosas preparadas de cara al verano. Sin embargo, por ahora no está en sus planes volver a la tele. «No me lo planteo, pero nunca diría de este agua no beberé«, comenteba Raquel sobre la posibilidad de volver a la tele. Al parecer, aunque no está en sus planes a corto plazo, tampoco cierra la puerta a su regreso a la tele.