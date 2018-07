Raquel Bollo está de liquidación: pone a la venta toda la ropa de su tienda

10 Esta es la imagen que ha compartido Raquel Bollo anunciando la liquidación de su tienda

Según aparece en este imagen, Raquel Bollo ha buscado un nuevo espacio para poner a la venta la ropa que le quedaba en la tienda antes de que cerrara, una liquidación, que ha vendido a través de las redes sociales de esta forma: “Todo un éxito, cosas ideales, precios únicos…”.

Aunque ha definido este paso como una liquidación, Raquel Bollo no ha explicado si el motivo de querer vender todo es para deshacerse de toda la ropa de esta temporada para no abrir nunca más una tienda física o si su idea es abrir otro local con nuevos productos próximamente.

Esta podría haber sido la idea inicial de la excolaboradora, ya que en su página web anuncia que los pedidos solo se podrían hacer a través de la tienda online “por cambio de ubicación en la tienda física, CERRADA TEMPORALMENTE”. Por este motivo, Raquel Bollo podría no haber descartado la posibilidad de abrir otra tienda en otra calle de Sevilla el próximo mes de septiembre. La propia madre de la ex de Chiquetete confesó en ‘Sálvame’ no saber que el local estaba cerrado. “La tienda va bien. No sabía que la ha cerrado, no ha dicho nada. No lo entiendo. No tiene problemas”.

Mucho se ha comentado del motivo que ha llevado a Raquel Bollo a cerrar su tienda física en Sevilla. Desde que se despidiera de la televisión, solo sabemos de la excolaboradora por las imágenes que comparte en Instagram o porque se convierte en protagonista de los temas que trata su programa, ‘Sálvame’.

La causa principal del cierre de la tienda podría haber sido que los resultados que se obtuvieron de las ventas no era el esperado. Raquel podría haber decidido cerrar la tienda y mantener la tienda online, donde siguen estando las prendas de ropa a la venta, e incluso, se ha animado a poner rebajas.