Raquel Bollo ha reaparecido en televisión tan solo cinco días después de pasar por el quirófano. La colaboradora se ha sometido una ‘lipo vaser’ con el objetivo de modelar la zona del abdomen y también mejorar la flacidez de sus brazos. «Soy una persona que siempre tengo cinco kilos de más y cinco de menos. Desde el embarazo tenía el abdomen que no me gustaba», ha confesado.

«Llevaba mucho tiempo queriéndome hacer esta operación. La hice el martes», ha reconocido nada más arrancar el programa ‘Viva la vida’ donde ha tenido que estar sentada en un taburete alto debido a los puntos tras la intervención. «Es algo que tenía ganas de hacer. Puede tener críticas o no, pero me apetecía», ha reiterado. A pesar de continuar con la recuperación no ha dudado en estar al pie del cañón trabajando como una tarde más en televisión. «Estoy operada pero tengo fuerzas», ha subrayado. Asimismo, ha aprovechado para lanzar un sabio mensaje a la audiencia. «Siempre aconsejo que te pongas en buenas manos y estés totalmente informada»

La intervención de Raquel Bollo

Le técnica a la que se ha sometido Raquel Bollo responde al nombre de ‘lipo veser’ y se trata de un novedoso método de liposucción que actúa de forma selectiva sobre el tejido graso. Su fin es hacer líquida la grasa mediante la extracción y eliminarla del cuerpo. Además, el procedimiento destaca porque se puede realizar tanto en zonas pequeñas como en otras más grandes y acostumbra a presentar buenos resultados. Raquel Bollo ha confesado que su intención era mejorar la zona del abdomen y también los brazos. «Tenía brazos de madre», ha señalado y más tarde ha bromeado con que ya era abuela.

No es la primera ocasión en la que Raquel Bollo opta por la cirugía estética. Hace alrededor de cinco años también se sometió a una liposucción para esculpir su silueta. «Es verdad que te tienes que cuidar siempre. Eso está claro. Esto no es la solución para toda tu vida. Si tú empiezas a no cuidarte las cosas vuelven, pero en mi caso donde me la hice a mí no me ha vuelto. Me quité un poco de cartucheras porque era una mujer de mucha forma y eso me creaba complejo», señaló entonces. Asimismo indicó que se veía un poco «jaquetona» y decidió entrar en quirófano.

También ha optado por la medicina estética en alguna ocasión. Así lo confesaba en 2019 cuando se sometía a una mejora de su expresión facial. «¿No me veis mejor cara últimamente? Como siempre me preguntáis por mis truquitos, os diré que estoy encantada con mis nuevos tratamientos que te dejan la cara como si llevaras puesto un filtro de Instagram por la calle», indicaba.