Raquel Bollo ha dejado a todos boquiabiertos este sábado al confirmar su regreso a televisión tras fichar por ‘Viva la vida’. La que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ se ha estrenado hablando del conflicto familiar que hay alrededor del Clan Pantoja y ha arrojado algo de luz acerca de lo que verdaderamente pasó en Cantora con Kiko Rivera e Isabel Pantoja.

Raquel Bollo ha reconocido que el día que viajaron de La Graciosa a Cantora fue muy complicado por todo lo que ocurrió. La sevillana fue testigo directo del encuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja y ha compartido con la audiencia algunos de los entresijos de la noche más complicada de la tonadillera. Sin querer entrar en detallas, la nueva colaboradora de ‘Viva la vida’ ha confirmado que dentro de la finca se vivieron momentos muy emotivos, aunque fue ella la única que se quedó junto a la cantante después de que el DJ abandonara la casa. «Si vengo de Canarias es para quedarme con ella, para que hable, para que se relaje», admitía.

Previamente al reencuentro, Raquel Bollo hace hincapié en que hubo un gran problema de comunicación entre Kiko Rivera, Anabel y Chabelita Pantoja y sacaba a relucir la gran distancia que había entre los tres tras conocer la noticia del fallecimiento de doña Ana. «En el aeropuerto de Canarias, antes de viajar a Sevilla, Kiko iba muy pensativo y ya sabía que no iba a volver. Se le intenta convencer y él coge un poco de cabreo. Cuando te pasa algo como lo de Kiko no te mueres, pero se te rompe la vida», cuenta la tertuliana.

De la misma forma, Raquel Bollo ha querido dar la cara por Kiko Rivera y ha reconocido que entiende el enfado que puede tener con su prima, aunque no está de acuerdo con las formas que ha tenido de expresar sus desavenencias con la mujer de Omar Sánchez. En concreto, Raquel Bollo insiste en que Anabel Pantoja tan solo le trasladó su temor ante el hecho de que su primo pudiera entrar en Cantora debido a toda la guerra que madre e hijo habían protagonizado en los últimos meses. «Ella no tiene mala intención», revela. La mejor amiga de Luis Rollán también ha confirmado que intentó convencer a la colaboradora de ‘Sálvame’ para no celebrar la boda, pero finalmente decidió estar a su lado en uno de los días más importantes para la influencer. «Cuando me entero unos días antes de que doña Ana está muy mal, le digo a Anabel que debería suspender la boda«, comenta.

Hace unos días, Raquel Bollo también se pronunciaba ante Europa Press y hacía lo posible para no ponerse ninguna medalla por haber facilitado la reconciliación entre madre e hijo. «No he hecho nada fuera de lo normal», ha puntualizado. «Le dije, debes de ir, independientemente de lo que pueda pasar o no. Es lo normal y así se hizo», ha dicho, quitándole hierro a la manera en la que guió los pasos del Dj para favorecer que ambos estrecharan lazos.

Después de tantos años siendo íntima de Isabel Pantoja y su familia, Raquel Bollo solo desea armonía para su amiga y para las personas a las que ama. «Sé lo que los quiero a ellos y no hace falta estar todo el día con la gente a la que quieres. Los quiero muchísimo y me gustaría que todo fuese genial», ha recordado.

La preocupación de Chabelita por Kiko Rivera

El pasado sábado, Chabelita Pantoja rompía su silencio y tomaba la decisión de compartir sus pensamiento a raíz de las palabras que le dedicaba su hermano semanas atrás. La hija de Isabel Pantoja se mostraba muy contundente y reconocía que tenía cierta preocupación por el estado de salud de su hermano recordando cuando el DJ aseguraba que temía quedarse solo en casa por miedo a que le acecharan viejos fantasmas. «Si no va a un centro de rehabilitación es porque no quiere. Una persona que está así no se va a curar sola. Si él tiene problemas debería acudir a un profesional. Llega un momento en el que no podemos ir diciéndole todo el rato lo que tiene que hacer», declaraba la joven.