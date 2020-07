La presentadora de ‘Animales Nocturnos’, Cristina Tárrega, invitó a José Antonio Avilés a su programa y le entrevistó. La tensión se palpaba en el ambiente.

Cristina Tárrega volvió a colarse este lunes en nuestros hogares a través de ‘Animales Nocturnos‘. A pesar de que, en un principio, la apuesta de Mediaset no alcanzó la audiencia esperada, la cadena sigue brindándole una oportunidad semana tras semana. De hecho, en su última entrega contó con la presencia de José Antonio Avilés como invitado, baza con la que trataron de disparar los datos de share, ya que el joven es alguien controvertido que suele generar debate en redes sociales. La primera que evidentemente interactuó con él fue la presentadora, quien le echó un rapapolvo en directo con el que dejó claro qué opinaba tanto sobre él como sobre las mentiras que desde hace algunos meses ha vertido públicamente.

Tiempo después de que el colaborador de ‘Viva la vida‘ llegara a España tras participar en ‘Supervivientes’ y después de realizarse el injerto de pelo, se sentó frente a Cristina Tárrega. Aunque es cierto que ambos bromearon durante la entrevista y se quitó hierro al asunto con carcajadas en cada uno de sus ‘tiritos’, Cristina fue muy clara con Avilés y le transmitió una visión que, a día de hoy, es generalizada en redes sociales. Después de que Cristina le preguntara si lo había pasado mal y José Antonio Avilés puntualizara que no todo lo que se había dicho sobre él era verdad, la presentadora puso toda la carne en el asador. «A mí me has engañado varias veces», espetó Tárrega. «Lo primero que hay que hacer es asumir la culpa», respondió el colaborador. Sin embargo, su disculpa pública no terminó de convencer a Cristina: «Tienes mucho morro, cariño. ¿De verdad crees que me voy a creer que tienes un problema mental?», acertó a decir.

El motivo de su actitud

Una pregunta que él respondió diciendo que jamás había dicho que así fuera. «Yo nunca lo había dicho que tenga un problema mental. Creo que cuando uno se sienta en un plató de televisión y habla tiene que hablar con conocimiento de causa y después con responsabilidad», dijo Avilés. Ante la mirada estupefacta de Cristina, la periodista demostró una vez más no tener pelos en la lengua: «Tienes la lengua muy larga y la falda muy corta». Esta acusación no molestó ni un ápice a José Antonio, tal y como se demostró en su respuesta: «La cada dura si». Fue después de este cruce de palabras y reproches cuando el cordobés desveló el motivo por el que, en ciertos momentos, había mentido al público. «No quiero que pidas perdón, quiero que digas que tienes un ego muy grande», comentó Tárrega para introducir este asunto tan espinoso.

Sin titubeos, José Antonio Avilés reconoció cuál es, ha sido y será su verdadera aspiración en la profesión. «Tengo el ego muy grande, yo quiero ser el number one…pero en mi trabajo. Siempre he dicho que soy una persona muy ambiciosa», continuó el colaborador. Tras sus palabras Cristina fue el altavoz, una vez más, de las redes sociales. Las mismas que en muchas ocasiones han recriminado al joven haber mentido públicamente, entre otras cosas, revelando que era periodista cuando realmente no era así. «A veces es mejor no pedir perdón, solo hacer las cosas bien», sentenció Tárrega en ‘Animales Nocturnos’.

El problema de salud de José Antonio Avilés

No obstante, el enfado de Cristina no fue lo único llamativo de su encuentro. También lo fue la confesión de Avilés en la que explicó el verdadero motivo por el que había tenido que abandonar la casa de sus padres tras su paso por la aventura selvática. A pesar de que se dijo que la causa era el injerto capilar al que se sometió, José Antonio apuntó que fue por un problema de salud que se evidenció en ‘Supervivientes. Y es que en el reconocimiento médico del programa, uno de los doctores del programa le dijo que «tenía el hígado graso». «Eres muy joven para tenerlo graso…«, le dijo Cristina.

Ante esta apreciación José Antonio asintió y dijo que el motivo de ello era porque «comía en exceso comida muy grasa«. Este diagnóstico le obligó a abandonar el confinamiento de manera momentánea para así visitar a su médico y poder «atajarlo rápidamente«.

Y, aunque Avilés dijo que había sido sincero, no terminó de convencer ni a Cristina Tárrega ni tampoco a la audiencia, quien durante la entrevista comentó cada uno de los instantes de su intervención en ‘Animales Nocturnos’. Su discurso y perdón para muchos usuarios de redes sociales llega tarde y ya son pocos los que confían en él. ¿Se meterá al público en el bolsillo en algún momento? Habrá que esperar para saber esta respuesta.