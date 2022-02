su investigación por tráfico de drogas con el único fin de desmontarla. El bailaor presentó un recurso hace semanas, pues buscaba que se empezara de nuevo al considerar que el trabajo policial tenía ciertas lagunas. Sin embargo, se ha dado de bruces y es que según ha revelado él mismo se ha desestimado. No ha conseguido lo esperado y lejos de quedarse callado, ha hecho una denuncia pública contra la Policía, autoridades a las que tacha de corruptas. Rafael Amargo pretendía reabrircon el único fin de desmontarla. El bailaor. Sin embargo, se ha dado de bruces y es que según ha revelado él mismo se ha desestimado. No ha conseguido lo esperado y lejos de quedarse callado, ha hecho una denuncia pública contra la Policía, autoridades a las que tacha de corruptas.

«H an desestimado el recurso de mi abogado, pero ellos no terminan de darnos lo que se le pide para poder hacer la defensa y comprobación de lo que se dice. La justicia es injusta porque es dificilísimo poder avanzar. Por otro lado, se entiende que no pueden entregar nada por ahí, se les acabaría la vaina pero claro hay que estirar el chicle. Mientras tantos ellos haciendo que pase el tiempo para quedar como los grandes héroes de los cuidados y protección de los ciudadanos, pues que expliquen ¿dónde está lo que decomisan?«, escribe Rafael Amargo en su último post de Instagram.

Con esta acusación pública por parte de amargo, el artista intenta poner contra las cuerdas a la Policía justo cuando se ha cumplido un año de su detención por tráfico de drogas y presunta organización criminal. Rafael Amargo sostiene que el instituto armado vendería «lo que requisan en los registros». «A quién y cómo lo venden haciendo de esto un negocio corrupto y que solo hace alimentar su saco abusando así de su cargo que es un cargo dañino, abusivo, injusto», continúa Amargo en este post publicado hace unas horas.

Rafael Amargo se siente una víctima de esta historia y, de hecho, está convencido de que las altas esferas hacen la vista gorda con determinados asuntos. «L os de arriba saben todo todo y por no remover mierda entre el cuerpo lo que hacen es hacer la vista gorda (…) El que hace como que no ve y sabe y ve, aunque no haya hecho nada si no denuncia eso , si no denuncia a sus compañeros es cómplice y según ampara la ley eso es un DELITO», añade. Amargo considera que se han cebado con él y apunta directamente a una comisaría situada en el distrito Madrid- Centro, donde él permaneció durante varios días en sus calabozos. «C on nombre de los IÑAKIS (nombre coloquial que usa la policía en especial los de Leganitos donde la corrupción se mastica y es un negocio y por eso está ahora cerrada esa comisaría además de por supuestas obras)», finaliza.

Puede que estas declaraciones tengan consecuencias para él, lo cual no extrañaría en absoluto dadas las circunstancias, no obstante, él no parece tener miedo alguno.