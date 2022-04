Los allegados de Naty Abascal reconocieron a SEMANA en exclusiva cuando esta bomba estalló que no lo estaba pasando nada bien y que estaba muy preocupada: “Es un tema incómodo y a Naty le preocupa que su hijo se vea salpicado por algo tan delicado. Ella insiste en que su hijo es muy trabajador. No se podía imaginar esta noticia”, decían. Parece que ella se ha volcado en arropar a su hijo y que Luis no se sienta solo. También de alejarse lo máximo de la prensa y no dar pie a que se le pregunte sobre algo que considera “delicado”.