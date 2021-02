Quique San Francisco ha sido ingresado por una neumonía bilateral que le ha alejado de su trabajo y por la que está obligado a reposar.

Quique San Francisco no está pasando por su mejor momento. El actor está ingresado en el hospital Clínico de Madrid, ya que padece una neumonía bilateral severa. Aunque todavía no se conoce si su enfermedad es consecuencia o no del coronavirus, lo cierto es que el intérprete a sus 65 años ahora está obligado a guardar reposo, según ha avanzado ‘Diez Minutos. Hace tan solo unas semanas el espectáculo de humor que él mismo protagonizaba se suspendió y el motivo que alegaron entonces fueron los problemas de salud que el artista padecía, dolencias que ahora han visto la luz.

Su ingreso se remonta a hace dos semanas, por lo que su estado de salud ahora mismo preocupa a su entorno. Se debe centrar en recuperarse y salir sano del hospital, no obstante, la dolencia que padece le mantiene en un ingreso hospitalario que todavía no se sabe cuando acabará. Deseoso de recibir el alta y reincorporarse en cuanto pueda al trabajo, Quique San Francisco a buen seguro se tomará este contratiempo con mucho humor, actitud que siempre ha caracterizado al actor ante cualquier adversidad. Varias han sido las ocasiones en las que él mismo se ha confesado acerca de los problemas que le han obligado a tratarse, entre ellos, los relacionados con las drogas. En el pasado Quique tuvo adiciones a la heroína y a la cocaína, un mundo del que le costó salir y que golpeó su vida.

No es el único escollo que ha tenido que sortear. Quique San Francisco sufrió un accidente de moto en Madrid, por el que llegó a estar más de un año y medio sin apenas poder moverse, un percance que, sin duda, le cambió la vida.