Gamberra, atrevida y desvergonzada. Estas tres palabras son indispensables para definir a Susi Caramelo, la revelación de la pasada temporada, que ha conseguido en muy poco tiempo convertirse en presentadora de su propio programa `Caramelo´ en Movistar +. Aunque nosotros hemos utilizado nuestros propios términos para definirla, ella se auto proclama como “alegre, pizpireta y algo canalla” y todas estas características la han convertido en tiempo récord en una reportera viral. SEMANA hace un repaso a este fenómeno televisivo que no deja indiferente a nadie.

Era la reportera mas dicharachera del programa `Las que faltaban´, de Movistar +. Susana Cabero Jaén, como se llama en realidad – su nombre artístico se lo puso un amigo gay- , logró hacerse popular a pasos agigantados gracias a sus bromas y frases, que consiguieron convertirla en viral en más de una ocasión. Tras la cancelación del programa que la dio a conocer, la reportera empezó a sonar en todas las quinielas como nuevo personaje con programa propio. Y efectivamente, tras más de 12 años trabajando duro detrás de las cámaras como camarera, guionista y animadora de público, Susi Carmelo presenta su propio formato, que además lleva su nombre.

Inicios

En sus inicios hizo un curso de secretariado informático y un ciclo de Administración y Finanzas, algo a lo que no le sacaría mucho provecho, puesto que a los 21 años se forma en interpretación en varias escuelas de Barcelona y posteriormente comenzó a trabajar como azafata de producción. Cuando decidió que quería dedicarse a la comedia empezó a moverse por los escenarios de Barcelona. Poco después, acabo conociendo a varios cómicos y guionistas, con quienes acabó representando sus textos y posteriormente, taloneándolos en sus bolos. Tras conocer su verdadera vocación y quedar finalista en el concurso de comedia “los 4 de cuatro”, Susi Caramelo se mudó a Madrid y empezó a concurrir a los `open mic´ de Jorge Segura. A medida que su carrera de cómica va consolidándose, empiezan a surgirles proyectos cada vez más interesantes, como el anuncio de Campofrío en 2019.

Su salto al éxito



Sin duda alguna, el programa `Las que faltaban´, presentado por Thais Villas, fue su gran oportunidad para llegar al gran público. Susi Caramelo, en todo lo que duró el formato, la catalana no paró de dar de qué hablar, su particular forma de abordar a los famosos en los photocalls, y sus desternillantes frases, provocaron que estuviera todo el día como lo más visto en las redes sociales. Pero si hay algo que verdaderamente la puso en el ojo del huracán, fue cuando enseñó los pechos para cerrar uno de sus reportajes a finales de septiembre. Susi Caramelo estaba cubriendo una alfombra roja en la Fábrica de Tapices de Madrid, por un evento en honor de la visita de Dua Lipa a España. Al comprobar como muchas invitadas lucían generosos escotes, decidió bajarse el sujetador en un acto espontáneo.

Reconoció que lo suyo es un personaje

Aunque se ha hecho popular gracias a ese estilo desenfadado, Susi Caramelo reconoció para una conocida publicación, que había mucho trabajo detrás de su personaje. “Yo diría que es un 50% guión y un 50% improvisación. Llevamos las cosas muy preparadas, siempre hay un trabajo muy serio detrás, pero nunca sabes por dónde te van a salir los entrevistados. Y como yo no tengo filtro…», explicaba la ahora presentadora, que reconoció también que después de ser un poco más conocida le resulta complicado trabajar. «Intentamos que todo sea muy amable, pero me llevo también mis regañinas. Al principio, cuando no me conocían era más divertido, porque la reacción era mas natural. Me he llevado broncas por alguna tontería que no pretendía ofender. Yo siempre voy de forma respetuosa, soy pícara pero no maleducada. Hay una actriz que me encanta y se enfadó porque le propuse un nombre distinto, ella tiene mucha presencia y un nombre común. Le pregunté si no quería llamarse de otra manera y todo resulto en un mal rollo que te mueres. Pero enseguida se me olvida todo y a lo mío. De todas formas, cuando alguien no encaja bien las bromas, me voy a otro que me divierta y se tome las cosas con gracia, que a mí me gusta la gente “buen humorada”», admitía para el diario ABC.

Vida amorosa



A sus 40 años, la catalana conoció al actor Israel Rodríguez, de 37. «Sí, que lo sepa todo el mundo. ¿Porqué me voy a esconder con un tío tan guapo? Si estoy deseando que me hagan un robado por la calle. Pero que sea por la tarde por favor, que por las mañanas voy hecha un cristo», explicaba recientemente antes de la pandemia. Susi Caramelo y él se conocieron cuando la reportera lo entrevistó en `Las que faltaban´ y le soltó frases tan directas como “Te he seguido y te he dejado de seguir varias veces en Instagram a ver si te dabas cuenta. Que guapo, la madre que la parió”. Ambos han compartido diferentes imágenes en sus redes sociales, y pasaron juntos las navidades pero sin embargo, tras la crisis del coronavirus, Susi anunció que durante el confinamiento había roto con él. Lo anunció a la misma vez que su nuevo programa.»El confinamiento ha alterado nuestras vidas: mi programa, mi corazón y hasta mi estado civil. Pero en esta nueva normalidad sigo estando igual de buena. Eso no ha cambiado y además vuelto a estar soltera. ¡No todo iban a ser malas noticias, España!», explicaba de manera divertida.