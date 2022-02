Ya es oficial. Diego Matamoros tiene nueva novia. Tras su sonada ruptura con Carla Barber, –embarazada de su primer hijo– tras ser relacionado con Mery Turiel, la mujer que ha conquistado el corazón del hijo de Kiko Matamoros es Marta Riumbau. Aunque su nombre no resulta familiar en la crónica social, esta catalana de 34 años es bien conocida en las plataformas digitales. Ya suma más de 650.000 seguidores en su cuenta de Instagram y es una de las influencers con más tirón entre las jóvenes españolas. De hecho, podría ser considerada pionera en el sector. Hace ya más de diez años fue una de las primeras mujeres que logró hacerse un hueco como instagrammer en nuestro país.

Es catalana, pero vive en el centro de Madrid

Al parecer, vive en Madrid desde hace un tiempo. Fue pareja de Michenlo, un DJ y creador de contenido muy conocido también en las redes sociales. Como este es el medio en el que mejor se desenvuelve, Marta Rimbau tiene amistad con tras reconocidas influencers del territorio nacional: desde Dulceida, otra pionera redes sociales en España, o Susana Molina, amiga íntima de Anabel Pantoja.

Fue hace unos días cuando el madrileño hizo público su idilio con Riumbau en las redes sociales. Lo hizo publicando un vídeo en el que aparece en actitud cómplice durante un viaje juntos en coche. Las imágenes mostraban a la pareja en actitud cariñosa, dándose la manos, besándose y compartiendo risas y miradas.

Echando un vistazo a los posts de Marta Riumbau, resulta fácil comprobar cómo los contenidos que comparte tienen que ver con moda, salud, belleza y estilo de vida. No es muy dada a mostrar los rasgos de personalidad, pero de manera puntual publica cómo se encuentra. « Últimamente estoy saliendo de mi zona de confort y me gusta. Siempre he sido de hacerme pequeña en todos los aspectos. Me apetece», escribía en noviembre de 2021. Un mes más tarde, en diciembre, subía otra reflexión a su perfil: «Hay veces que es como una mecha y otras vas derribando muros poco a poco. Todo tiene su espacio, su tiempo y sus tiempos», decía. El verano pasado, hablando del significado de la palabra «ramé», detallaba que esta « expresa algo caótico y precioso al mismo tiempo» y que este término «no podría definir mejor cómo me siento. La intensidad como forma de vida».

Dice en su perfil de Instagram: «Soy muy virgo»

Nacida un 7 de septiembre, Riumbau se declara «muy virgo» en la descripción de su perfil. Y mientras Diego ha proclamado su ilusión a los cuatro vientos, ella ya ha compartido sus primeras imágenes junto a Diego Matamoros. Discreta, ha subido un vídeo a Stories en el que se puede ver al modelo conduciendo su vehículo y sacándole la lengua mientras mira al objetivo de su teléfono móvil, risueño y desenfadado.

