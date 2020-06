Sin quererlo ni beberlo, Jessica Reina, la novia de Cristian Suescun y hermano de Sofía Suescun, se ha convertido en la protagonista de `La Casa Fuerte´, tras una declaraciones de su novio acerca de su relación. En los últimos días, son muchos los comentarios que circulan en ‘La casa fuerte’ sobre el concursante y Yola Berrocal. Mientras que él asegura que no se liaría con ella a no ser que estuviera soltero, lo cierto es que el joven no deja de tontear con ella y sus compañeros están muy al corriente de ese supuesto affaire. Pero ¿Quién es esta joven que ha estado con Cristian durante estos últimos meses a la sombra de los focos? Semana analiza con lupa todos los detalles sobre la novia del hijo de Maite Galdeano, la que no quiere saber nada de la televisión.

La historia entre Yola Berrocal y Cristian empezó meses atrás, cuando el hijo de Maite empezó a comentar en el Instagram Stories de Yola, evidenciando un claro tonteo por su parte. Él no dudó en negar esta información en ‘La casa fuerte’ e incluso llegó a insultar a la Dj, algo que molestó profundamente a la chica. Por ello, Cristian no dudo en pedirle perdón. Lo que no podían esperar ambos es que otras de las concursantes de la casa, Oriana Marzoli, iba a lanzar un bombazo que destaparía todo lo referente a esta relación. «Se besaron. Se dieron un pico delante de todos», afirmaba la colaboradora, mientras que Labrador secundaba sus palabras. «Yo soy testigo, estábamos en la fiesta de cumpleaños y él vino con Leticia y Yola, pero soltó a Leti y empezó a mirarse con Yola (…) le dije que se besasen y que solo se vive una vez, me dio la razón y se besaron», explicaba el ex concursante de `Gandia Shore´. Unas declaraciones que Cristian decidió negar, aludiendo que no se acordaba de nada, mientras que la Berrocal confesó que no recordaba tampoco mucho cómo había sido el momento. Sin embargo, lo más duro para Jessica no sería este supuesto beso, sino las palabras que Cristian confesó durante la noche, afirmando que no estaba enamorado de su novia y que “nunca lo había estado de nadie”.

Su novio no está enamorado de ella



Después de que saltara esta bomba, Sonsoles Ónega conectó con los participantes y le hizo a Cristian la pregunta que todos estaban esperando: “¿Estás enamorado?”. Y como era de esperar, el cuñado de Kiko Jiménez dejó boquiabiertos a todos los concursantes con una contundente respuesta. «Yo estoy con mi novia, la quiero mucho, pero yo no he estado en mi vida enamorado de nadie. De momento no he tenido ese flechazo de enamoramiento. Pero la quiero un montón. La quiero mucho y la respeto». Después de la dura confesión de Cristian, su madre, en lugar de tenderle una mano, lo que hizo fue desvelar más detalles íntimos acerca de la pareja. «Ya venían arrastrando problemas en la relación desde hace mas de un año, y los dos por igual. Problemas, en el sentido de que los dos son celosos y vienen a decir lo mismo: que se quieren pero que no están enamorados. Yo, la verdad, para andar así… pues rompería y ya está», decía tajante Maite Galdeano. Unas declaraciones a las que su hijo contestó, aludiendo que ya hablaría con ella cuando saliera de la casa. «Hay muchas parejas que no llegan a estar enamorados y sin embargo se quieren. Igual dentro de un tiempo me llega el enamoramiento. El amor es un mundo», se justificaba el novio de Jessica Reina.

Sofía Suescun apoya a su cuñada



Sofía Suescun, presente en plató, no dudó en echarle un capote a su cuñada durante el transcurso de la gala, evidenciando de esta manera la buena relación que mantiene con la pareja de su hermano. «No creo que su novia se haya enfadado y no lo he considerado lo suficientemente grave como para hablarlo con ella», afirmaba Sofía, para acto seguido darle un tirón de orejas a Cristian. «Esperaba unas disculpas por parte de mi hermano, porque Jessica es muy buena y no merece quizá el mal trago que está pasando». La enemiga de Gloria Camila también quiso desvelar cómo es su relación con la joven. Una relación que la joven asegura que es buena, aunque “poco fluida”. «Nos hemos visto alguna vez en casa y tal, es verdad que no hablamos todos los días por Instagram o Whatsapp, pero tengo buena relación con ella y no se merece el mal trago que está pasando», explicaba la ganadora de `Supervivientes 2017´

Trabaja como azafata

Jessica Reina es una joven muy discreta, su novio no suele hacer mucho alarde de ella en las redes sociales, así que fue la propia madre de Cristian quien la presentó a sus seguidores como su “nuera”. A diferencia de su familia política, la joven mantiene un perfil bajo en sus redes sociales, donde acumula tan solo dos mil seguidores y lo mantiene privatizado. En las únicas imágenes de Jessica que aparecen en el perfil del concursante de `La Casa fuerte´ podemos observar como ambos han realizado algunos viajes románticos a destinos de ensueño como México. Lo que sabemos de ella es que nació en Mallorca y que se dedica a trabajar como azafata de vuelo. Tal y como asegura ella misma en su biografía de Instagram, le encanta la playa y su signo zodiacal es leo. ¿Aparecerá próximamente en un plató de televisión? En los platós de Telecinco todo puede suceder…