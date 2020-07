El polémico tema de las presuntas fiestas en las que participan los futbolistas con chicas de compañía está dando mucho de que hablar. La última en sumarse al carro ha sido la ex tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa, Samira Jalil. La joven ha visitado el programa de las tardes de Telecinco para confirmar que ha estado en algunas de estas famosas fiestas de futbolistas y además ha explicado cómo son. Pero ¿quién es Samira Jalil? ¿Cómo se hizo popular? ¿Dónde la vimos por primera vez? SEMANA realiza un recorrido por la vida de la ex novia de algunos de los futbolistas más importantes del mundo.

Samira Salomé Jalil es, en términos concretos, la enésima tronista de `Mujeres y hombres y viceversa´ que protagonizó una portada en la extinta `Interviú´ y una de las pocas que a posteriori consiguió hacerse popular por las relaciones que fue protagonizando con diferentes famosos del papel cuore y futbolistas de élite. Saltó a la fama en 2010 cuando apareció como pretendienta del, por aquel entonces tronista, Rafa Mora. Más tarde, ella misma ocupó el trono más famoso de la televisión y ahí comenzó su ascenso hasta la fama. Su trono fue muy polémico, puesto que la argentina fue acusada de mantener diferentes relaciones fuera del programa. Llegado el momento la propia Emma García le pidió que abandonara su puesto y aunque en un principio se negó finalmente aceptó su culpa y decidió retirarse del formato.

Un romance de 10 meses con José Fernando

Nada más salir del programa Samira mantuvo una relación de diez meses con José Fernando, el hijo de Ortega Cano y Rocío Jurado. «Fue hace tres años y estuvimos juntos unos diez meses. Nos conocimos por nuestras familias. Yo tenía 20 años y él 17, éramos unos niños”, explicaba la joven en su momento. “Nuestra relación estuvo llena de insultos, me trataba mal. No hubo agresiones físicas, pero sí verbales. Un día le dije: «Si no fueras ‘hijo de’, otro gallo cantaría», y vino enfurecido hacia mí; tuvieron que sujetarlo y cerrar la puerta del portal para protegerme. Ese día tuve miedo porque una persona así no se sabe cómo va a reaccionar”. Sin duda una relación tormentosa que no llegó a más debido, en parte, a los problemas que en aquel padecía el hermano de Gloria Camila.

Samira nunca ha tenido problemas en confesar las relaciones que ha tenido con diferentes futbolistas. La joven de 29 años, nacida en Argentina e hija de padre libanés y de madre francesa, aseguró para una conocida revista, que había estado con dos jugadores del Real Madrid y con dos del Barca. Además de sus picantes declaraciones, la ex pretendienta quiso revelar la identidad de dos de esos futbolistas, Karim Benzema y Marc Bartra. “Son jóvenes, guapos y con dinero”, explicaba la ex tronista, que añadía que bajo su punto de vista, esto podría provocar infidelidades. Samira Salomé asimismo recalcó que le “gustaban los futbolistas, no el fútbol” y explicó que en ese momento estaba cansada “de este rollo. Yo quiero ser feliz, no quiero que me pongan los cuernos”.

Desmintió un affaire con Marc Márquez

Durante un tiempo se rumoreó que Marc Márquez había sido una de las conquistas de la explosiva argentina. Muchos medios apuntaron a que el piloto de Moto GP le había dado calabazas a la joven, cuando ambos habían coincidido en una fiesta. Sin embargo, estos rumores no sentaron nada bien a la última invitada de `Sálvame´ y quiso zanjar los rumores sobre este supuesto `affaire´ infructuoso con el cinco veces campeón del mundo de motociclismo. “La verdad que me parece un poco triste esta historia. Yo lo dejé claro en su día, él me pidió una foto y no ha habido nada más, jamás he tenido una cita con él, nunca le he conocido de tú a tú excepto el día que me pidió una foto, cuando era pretendienta y nunca han salido esas palabras de mi boca, de hecho no sabía quién era cuando se me presentó”, aseguró la también aspirante de `Gran Hermano Vip´.

Acudió a fiestas con futbolistas



En la actualidad, Samira ha vuelto al foco mediático tras sus sorprendentes declaraciones en `Sálvame´ afirmando que había acudido, en calidad de imagen, a diferentes fiestas con futbolistas. “Son fiestas clandestinas, porque les resulta más fácil a los futbolistas conquistar a la chica, van a tiro hecho, van a lo fácil”, aseguraba la argentina. “Suele haber intermediarios, gente de confianza. Pero es verdad que la culpa no es de la chica, son ellos los que buscan a las mujeres. Aquí a las mujeres se le denigra un montón y los primeros que quieren ‘guarreo’ son ellos, son ellos los que te escriben”, ha afirmado tajante. Según la ex novia de José Fernando, son los futbolistas los que acuden a ella o no al revés. “En su día me escribieron varios futbolistas a mí personalmente, ahora ya no, estoy muy tranquilita. Cuando me escribían eran solteros, ahora están casados y tienen hijos. Me han podido escribir unos 30 o 40 futbolistas».