Ivana Icardi se ha convertido en una de las grandes protagonistas de `Supervivientes 2020´. Su relación con el ex de Adara Molinero, Hugo Sierra, y sus polémicas con Gianmarco Onestini – también ex de Adara Molinero– la han catapultado como uno de los personajes que más interés despierta en los platós de televisión. Pero si hay algo que realmente la ha llevado a ser conocida fuera de nuestras fronteras, ha sido su tensa relación con su hermano Mauro Icardi, estrella de fútbol y sobretodo con su cuñada Wanda Nara. Pero, ¿Quién es Mauro Icardi? ¿Porqué existe esa mala relación? ¿Qué se esconde detrás de la figura de este deportista internacional? SEMANA ha indagado en la vida de Mauro y su mujer, para dar a conocer un poco más sobre la vida de este argentino, que reniega de la popular ex superviviente.



Aunque nació en Argentina, su familia se trasladó a vivir a Gran Canaria cuando solamente tenía nueve años. Allí, el hermano de Ivana, comenzó su carrera futbolística y gracias a su grandes dotes con el balón llegó incluso a fichar, años después, por el FC Barcelona. Con el paso del tiempo el joven ha conseguido posicionarse como una de las figuras más importantes a nivel mundial. Actualmente forma parte del equipo París Saint- Germain e internacionalmente juega con la selección argentina desde el año 2013. Sin embargo, mientras que goza de gran éxito en lo laboral, carece de éxito en lo personal, o al menos eso es lo que se encarga de ir diciendo la concursante de Telecinco por diferentes programas de televisión. ¿El motivo? Su nula relación con su mujer Wanda Nara y la poca atención que le ha prestado a lo largo de los años a la madre de ambos. Pero para conocer mejor la historia de este deportista de élite, mejor vamos a comenzar por partes.

Casado con la ex mujer de un amigo y padre de dos hijas



Mauro Icardi conoció a Wanda Nara, madre de sus dos hijos, hace años, gracias a que el jugador era amigo, por aquel entonces, de Maxi López, casado en ese momento con Wanda. Durante muchos años Mauro fue acusado de ser el culpable de la ruptura entre su mujer y su amigo. Rumores que tiempo más tarde, él mismo se encargó de desmentir, aludiendo que el matrimonio ya se encontraba desgastado. Fruto de ese anterior matrimonio Wanda tuvo tres hijos, que en la actualidad el propio Mauro trata como si fueran suyos. Tras años estando juntos, Mauro y Wanda por fin pasaron por el altar en el 2014, e Icardi tuvo la oportunidad de ser padre de dos niñas, Francesca, que nació el 19 de enero de 2015, e Isabella, nacida el 27 de octubre de 2016. Wanda además de su mujer, es también la agente del futbolista, un puesto que años más tarde le llevó a la enemistad con su cuñada Ivana Icardi.

Guerra abierta entre su hermana y su mujer



Además de Ivana Icardi, el futbolista tiene otros 6 hermanos, cuatro por parte de su padre, de un matrimonio anterior, y dos producto de la relación de su madre con su actual pareja. Aunque la más conocida es la mediática superviviente, con la que ha protagonizado algún que otro altercado, debido a la mala relación de esta con su mujer. “Para la mujer de mi hermano, yo soy lo peor del mundo”, confesaba hace unos días Ivana Icardi en el programa `Sálvame´. Según la joven, a la mujer de su hermano no le gustó que entrara en el `GH Argentina´ y a raíz de ahí, se rompió todo tipo de comunicación entre ellas. “Yo llamé a mi hermano y me dijo que siempre que hiciera lo que quisiera, que eso a él no le iba a afectar, pero mi cuñada pensó que le iba a perjudicar en su carrera”, afirmaba Icardi. Una vez en el concurso, la argentina se dedicó a airear los trapos sucios de Wanda y destapar su verdadera cara. Todo esto hizo estallar a la mujer de Mauro, y desde entonces decidieron apartarla de su vida y no tener comunicación con ella. La relación es tan inexistente que la hermana del futbolista no tiene ni siquiera su número actual de teléfono. «Si tuviera su teléfono llamaría a mi hermano, pero no lo tengo. Traté de pedírselo a mi madre, pero incluso ella no sabe nada de él, llevan meses sin hablar», una declaración que deja claro el devenir de la familia a corto plazo.

No tiene relación con su madre

“No quiero ni que Mauro me ayude, ni que Ivana me ayude, ni que mi otro hijo me ayude… Yo de momento me las arreglo sola”, eran las palabras que pronunciaba la madre de Mauro Icardi, Analía, al programa de `Viva la Vida´ cuando se dio a conocer que trabajaba en la lavandería de un hotel. La precaria situación económica de la madre de la estrella de fútbol habría sido uno de los motivos por los cuáles Ivana habría decidido participar en diferentes realitys. En la actualidad, Mauro tampoco tiene relación con su madre. “Mauro tiene su vida en Italia, independiente de la que tenemos nosotros. La relación que tengo con él es la de la madre que vive lejos. Tenemos nuestras diferencias como en todas las familias. ¿Qué podríamos estar más unidos? Sí, pero no se da la situación, entonces es así”, confesaba para el programa de Emma García.