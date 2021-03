C. Tangana o El Madrileño, muy conocido por su relación sentimental con Rosalía, ahora triunfa entre las listas de éxitos.

Quizá si escucháis el nombre de Antón Álvarez Alfaro no sabéis de quien estamos hablando, mientras que C Tangana o El Madrileño ya os puede sonar mucho más. Su nombre saltó a la fama por su relación sentimental con Rosalía, con quien mantuvo un romance antes de que ella saltara a la fama a nivel mundial. La primera vez que se vería junto a la pareja sería en el año 2016, cuando el madrileño decidió que la cantante le acompañara en el escenario para interpretar juntos la canción ‘Llámame más tarde‘. Este tema fue la primera de las colaboraciones entre ambos, tanto cantando como componiendo.

[(lista_enlaces]

C Tangana saltó a la fama por su relación con Rosalía

A pesar de C Tangana comenzó su andadura musical en el año 2006, su éxito lo consiguió con la canción ‘Mala mujer‘, tema que ve la luz en el año 2017 y hace que su nombre se vea en todas las listas de éxitos. Pero ya le catapulta la fama en el momento en el que se conoce que es el autor de la canción ‘Malamente‘, interpretada por su ex pareja, Rosalía, y que está incluida en el disco “El mal querer”, que ganó en 2018 dos premios Grammy Latinos. A partir de ahí y de conocer el noviazgo que tuvieran, ‘El madrileño’ se ha colado con muchas canciones en todas las radios. Actualmente, ‘Tú me dejaste de querer‘, ‘Demasiadas mujeres‘ o ‘Comerte entera‘ son algunas de las canciones que suenan por todos los sitios de moda y que muchos jóvenes tararean a diario.

En el foco de la polémica

A pesar que durante un tiempo su nombre tan solo sonaba con fuerza para los amantes de su estilo de música, con el paso de los años, su música ha llegado a todos los rincones de nuestro país. Quizá sea por su relación con Rosalía, por las polémicas en las que se ha visto envuelto o por sus colaboraciones, cada vez más comerciales, el caso es que hoy en día C Tangana se ha convertido en un ídolo de masas también a nivel internacional. Pero tal y como hemos dicho, su nombre siempre ha estado asociado a la polémica. Tanto en su faceta profesional como personal.

Si hablamos de la profesional, son muchas las ocasiones en las que las letras de sus canciones han sido tachadas de machistas. De hecho, en el año 2019, estaba previsto que actuara en las fiestas de Aste Nagusia de Bilbao, pero la movilización social y política estalló para que no pudiera actuar ante el público bilbaíno por las letras de sus canciones. La presión social en las redes sociales, motivada tras la recogida de más de 15.000 firmas en una iniciativa digital, fue tan elevada, que la concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao, Itziar Urtasun, decidió cancelar su concierto. “Como consistorio, tenemos la obligación de no visibilizar ese tipo de mensajes que denigran a las mujeres”, explicaba por aquel entonces la concejala.

Por otro lado, en el aspecto personal su nombre también se ha visto manchado por los escándalos. A finales del año pasado durante una entrevista en RockDelux, ‘El Madrileño’ estallaba contra Rosalía: «La obsesión ahora mismo con Rosalía es tanta que citarla como referencia es aburridísimo. Es como decir «Me gusta la cocacola», decía. «Muy bien. Molaba hace cuatro años cuando nadie la conocía. Ahí, sí. Una mujer vestida de rojo, ¡wow! ¿Te das cuenta? Yo entiendo que la gente esté obsesionada con Rosalía. A mí me ha pasado. Yo estuve obsesionado con Rosalía hace 4 ó 5 años. Algún día se os pasará. La gente dejará de ver a Rosalía en las manchas del gotelé«, añadía el cantante de rap.

Fin a una amistad después de su ruptura

Estas declaraciones confirmaban los rumores de que C. Tangana y Rosalía habían puesto fin a su amistad después de romper su relación. Lo cierto es que durante un tiempo ambos siguieron siendo amigos pero poco tiempo después incluso se dejaron de seguir en las redes sociales poniendo fin a esa supuesta amistad que había quedado entre ellos después de su ruptura sentimental.

Aún así, viendo el revuelo que había causado en redes sociales debido a estas declaraciones, quiso clarar a través de Twitter que con sus palabras no se refería a la música, actualmente una de las grandes estrellas de nuestro país: «Todo lo que digo de Rosalia en la entrevista de rockdelux es respecto de la obsesión de los medios y los fans en encontrar conexiones y referencias en mis vídeos y canciones. Todo el mundo sabe que admiro la carrera de Rusa desde el día 1 hasta hoy», escribía explicando sus declaraciones.