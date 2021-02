Ana Rosa Quintana se ha pronunciado sobre la guerra que se ha abierto de nuevo entre Belén Esteban y María José Campanario

Hace unos días salió a la luz una durísima carta que María José Campanario había escrito en contra de Belén Esteban. Tras varios años donde la guerra parecía que se había apaciguado entre la mujer de Jesulín de Ubrique y su expareja, ahora está más vida que nunca. Tras esta misiva, la colaboradora de televisión le respondió en ‘Sábado Deluxe’ donde aseguró que no le tenía miedo y que no se iba a callar más. Un tema candente del que también han hablado en ‘El programa de AR’, donde su presentadora, Ana Rosa Quintana, ha opinado al respecto.

Ana Rosa Quintana no da crédito a que esta guerra se haya avivado de nuevo

Esta guerra, que ha sido analizada en el mencionado programa, ha hecho que la propia presentadora no entienda el motivo por el que ahora ha salido a la luz esta nueva polémica. «Yo no entiendo abrir ahora esta guerra, que las dos están felizmente casadas, tranquilas, tienen hijos mayores…», ha dicho la propia Ana Rosa sin dar crédito a las imágenes de Campanario y Esteban. Además, se hace una pregunta a la que no encuentra sentido: «Han pasado veintitantos años, ¿a cuento de qué?«.

Ana Rosa Quintana ha insistido en que no entiende que se haya abierto de nuevo la guerra cuando parecía que «ya se había curado todo». Por si fuera poco ha querido recalcar lo extraño que es ahora que todo ese asunto salga de nuevo la luz después de tanto tiempo sin hablar el uno del otro: «han pasado muchos años, no tienen ningún contacto… de verdad que no lo entiendo».

Joaquín Prat también se pronuncia al respecto sobre el conflicto entre la Esteban y Campanario

Mientras que Ana Rosa Quintana no entiende el motivo por el que ahora han vuelto a abrir esta guerra, por su parte Joaquín Prat sí que entiende la postura de María José Campanario. Así mismo lo ha dicho cuando estaban hablando de este asunto durante el espacio televisivo. «Tiene todo el derecho del mundo a expresar lo que siente, aunque sea a las 4 de la mañana, ¿por qué no iba a hacerlo?«, ha explicado el presentador. A lo que la presentadora ha contestado: «Pero abrir una guerra ahora…».

Belén Esteban ha amenazado con demandar

La colaboradora de televisión anunció este domingo sus intenciones de demandar si la guerra seguía encrudeciéndose. «Si queréis sacar mierda mía de hace 21 años, sacadla. No voy a entrar en nada. Solo tengo que decir que como oiga lo que queréis contar demando a todo Dios. Así que si tenéis lo que tenéis que tener, hacedlo», advertía con dureza tras la durísima misiva de la odontóloga.

Afirmaba sentirse tranquila a pesar de que se había reanudado una guerra de viejas rencillas. «Hay un juego tan sucio que quiere hacer esta señora, quiere dar a entender una cosa tan sucia… Que hablen, yo sí que me llevo por delante». Y recordaba que esta situación ya la había vivido hace tiempo.