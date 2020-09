View this post on Instagram

Pichón frío pochado en palo cortado con pasta de chiles en salazón, escabeche de té ahumado, caviar asado en tandoor y aceite de bacon🥓 !!!!! Diver❌⭕️ Re-Definido Ya casi estamos de vuelta !!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 . Cold pigeon poached in aged sherry wine (palo cortado) with homemade salted chili paste, smoked tea (lapsang souchong) escabeche , caviar roasted in tandoor oven and bacon oil🥓 !!!!! Diver❌⭕️ Re-Defined. We are almost back!!!