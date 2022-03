Desde que se destapó su relación con Antonio David Flores, todas las miradas se han fijado en Marta Riesco. Gran parte de la audiencia de Telecinco ha seguido de cerca sus pasos, sus declaraciones sobre su amor por el malagueño o sus primeros pinitos como reportera, modelo e incluso cantante. Porque la segoviana, desde bien joven, ha procurado hacerse un hueco en los medios de comunicación. En esos primeros años buscando notoriedad en la pequeña pantalla participó en en el programa ‘Estoy por ti’, de Telecinco, presentado por Anabel Alonso. Allí reveló tener una edad que no se corresponde con la que tendría ahora…

Corría el año 2005 cuando Marta Riesco acudió a un espacio destinado a que las personas encontraran el amor. «¡Eres mi amor platónico, me encantas estoy enamoradísima de ti!», decía entonces a uno de los actores que formaban parte del formato. Coincidía en el plató con Michael Brown y Juan Alfonso Baptista alias ‘El Gato’. Un año después, en 2006, se presentó a un certamen de belleza con el afán de conseguir el título de Miss Segovia. Allí se la presentó como una «estudiante de Derecho» de 18 años. De ser así… ¿Se había presentado al dating show siendo menor de edad, justo un año antes?

Basta con indagar un poco en la mediateca para dar con nuevas revelaciones sobre su edad. Recientemente le confesaba a Sonsoles Ónega tener 32 años. En ese caso, se habría presentado a conseguir un amor televisivo y a conseguir una corona por su belleza sin haber cumplido la mayoría de edad. ¿Ha mentido Marta Riesco sobre su edad? ¿Cuántos años tiene realmente en la actualidad? Seguramente responderá a esta cuestión en breve, ya que a muchos seguidores en las redes ya los tiene haciendo cuentas. Y estas no cuadran.

eriodista, actual pareja de Antonio David Flores, no puedo encontrar el amor en el programa conducido por Anabel Alonso, que contaba con invitados VIP como asesores. ‘Sálvame’ ha recuperado las imágenes en las que se ve a su madre diciendo a uno de los actores lo siguiente: «Tú te vienes esta noche, diles que te vienes». Un año después de participar en el programa, Marta Riesco inició sus estudios de periodismo

Vídeo: Europa Press

El pasado miércoles, Marta Riesco sí dio una breve respuesta a la prensa gráfica después de las imágenes del que fuera colaborador de ‘Sálvame‘ abandonando su domicilio en Madfrid. El malagueño ha sido inmortalizado visitando el piso de la colaboradora, lo que ha echado por tierra las informaciones sobre la ruptura de la pareja.

«Lo siento, pero es que no voy a decir nada», responde risueña la de Segovia cuando la prensa gráfica la aborda en plena calle. ¿Está de nuevo con el exguardia civil? ¿Qué hacía este en su piso? Son muchas las preguntas a las que se ha enfrentado. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción cuando le formulan cuestiones sobre su vida sentimental!

Si Marta y Antonio David han decidido o no retomar su relación es algo que ninguno de ellos ha querido confirmar. Marta Riesco no oculta que se encuentra «muy bien». Él, por su parte, atiende a la prensa de manera amable, con una actitud muy alejada de la que ha mostrado en las últimas semanas, en la que estallaba con facilidad contra quienes lo han criticado en televisión. Todo parece indicar que han vuelto, pero ambos coinciden en jugar al despiste y mantener un mutismo total sobre este asunto.

Según adelantó la revista SEMANA en exclusiva, el idilio entre Marta Riesco y Antonio David comenzó hace dos años, cuando el ex de Rocío Carrasco aún estaba con Olga Moreno. Desde que estallase el revuelo por su affaire, ambos confirmaron que estaban juntos. Marta Riesco llegó incluso a reconocer estar “enamorada” en televisión. Sin embargo, poco después impusieron un silencio absoluto que ha permanecido hasta hoy.

La periodista, que en un principio proclamó su amor por el andaluz a los cuatro vientos, poco tardó en acogerse a su derecho a no hablar sobre su pareja y refugiarse en casa de su madre para eludir las preguntas de la prensa. Sorprendentemente, su postura daba un giro radical tras alegar problemas mentales en medio de su batalla personal contra Anabel Pantoja, quien ha reconocido que no le gustaría que tuviese un affaire con su ex, Omar Sánchez.