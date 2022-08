Este martes 9 de agosto se cumplen dos años de la trágica ausencia de Humberto Janeiro. El patriarca del clan de Ambiciones perdía la batalla a los 76 años aquejado de un fallo multiorgánico, provocado por problemas derivados de la diabetes que padecía desde hacía años y por el cual tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera con pronóstico grave. Tras varias semanas de incertidumbre, no logró salir del centro médico en el que se daban cita sus seres queridos. Ni rastro de su exmujer, Carmen Bazán, que optó no solo por no acompañarle en sus últimos días en el hospital, sino que tampoco se personó en el funeral al padre de sus hijos y del que no llegó a pronunciarse nunca en público, aunque fuentes cercanas a ella llegaron a asegurar que estaba “muy afectada” por su muerte. Sí mostró su pesar a través de una corona de flores en su último adiós.

¿Cómo es la vida actualmente de Carmen Bazán? La madre de Jesulín de Ubrique, además de Víctor, Humberto y Carmen, ha optado por seguir adelante con su firme determinación de desaparecer de los medios, aunque antes su presencia fuese habitual. La exmujer de Humberto Janeiro ha optado por el silencio y el ostracismo mediático y ahora tan solo se tiene constancia de ella de forma eventual a través de las redes sociales de sus hijos y, sobre todo, de su nuera, Beatriz Trapote. Carmen Bazán lleva ahora una vida discreta, centrada en disfrutar de la vida de manera austera, sin demasiados lujos, tras haber adoptado el papel más bonito que le toca interpretar: el de abuela orgullosa y consentidora. Pero, ¿qué es de ella?