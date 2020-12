La colaboradora ha publicado pantallazos de las críticas que ha recibido por su aspecto físico para denunciar la dureza de dichos mensajes.

Una vez más, a Cristina Pedroche le ha tocado defenderse de las críticas recibidas en las redes sociales. Tras publicar un post en las redes sociales en el que aparece bailando y mostrando parte de su anatomía le ha caído un aluvión de reproches e insultos. Duras palabras que la colaboradora de Antena 3 ha querido compartir públicamente.

«Este mes el número de haters sube en mis publicaciones. Algunos de los comentarios», señala la madrileña en Stories. Allí ha subido algunas de las críticas que le han enviado los usuarios. «Se te ha puesto cuerpo de chico», «Se te está poniendo un cuerpo algo raro, poco femenino», «¿Por qué parece un tío?», «Qué asco, tienes cuerpo de hombre». «Se está cargando su cuerpo, está obsesionada»… son los afilados juicios más destacados.

La de Vallecas, acostumbrada a despertar todo tipo de reacciones en las redes, no ha dudado en responder de manera contundente. «Estaría bien que de verdad fuéramos respetuosos y no juzgásemos a la gente por cómo sea su cuerpo. Cuerpo del que, por cierto, estoy muy orgullosa», dice. «De verdad que si se te marcan los músculos, ¿eres un chico? Porque conozco a muchos chicos que no se le marcan». Y añade: «Y eso que parecía que el confinamiento nos iba a cambiar. Yo lo que le pido al año que viene es más respeto para todos».

Para Cristina Pedroche, a la que siguen 2,8 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, defenderse de las críticas no es cosa nueva. Tiempo atrás, cuando no practicaba tanto deporte como ahora y lucía algo más de curvas, la criticaron severamente por no estar en forma. Entonces la llamaron «ballena» y «gorda». Y también reaccionó con mucha deportividad. La presentadora conoce bien las luces y sombras de su faceta como ‘instagrammer’ por lo que sabe bandear las polémicas cuando éstas se presentan.

Es habitual que revele cada día sus rutinas de ejercicio, las recetas que forman parte de su alimentación saludable, sus divertidos bailes en los sets de televisión o escenas cotidianas con su marido, el chef David Muñoz. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, la madrileña tiene claro que no dejará de compartir su día a día en las plataformas online, donde se presenta como uno de los personajes más buscados de nuestro país.