Mientras que María José Campanario se encuentra en casa descanso debido a su estado de embarazo, Jesulín de Ubrique se ha tenido que trasladar hasta la capital madrileña. El torero ha puesto rumbo a Madrid con motivo de los nuevos programas de ‘El Desafío’. Llegaba a las inmediaciones de Antena 3 acompañado por el equipo del espacio de televisión sin querer hacer declaraciones alguna. Sobre todo ahora que tiene varios frentes abiertos: el embarazo de la odontóloga, el hecho de que Julia Janeiro pueda participar en ‘Supervivientes’… Belén Esteban ha conocido la noticia de que el torero se encuentra en Madrid en directo y ha aprovechado para darle un consejito que no pasará desapercibido.

Jesulín de Ubrique reaparece por las calles de Madrid en mitad del embarazo de María José Campanario

Belén Esteban continúa con su andadura en ‘Secret Story: la casa de los secretos’. No será hasta este jueves cuando abandone el concurso y la casa de Guadalix de la Sierra. Sin embargo, ha visto las primeras imágenes del torero por las calles de Madrid. Unas imágenes que no te puedes perder y que en SEMANA también te ofrecemos. ¿Qué tendrá que decir Jesulín de Ubrique sobre el tercer embarazo de María José Campanario? Te enseñamos la reacción del diestro en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

Desde el ‘Sálvame Tea’, María Patiño y Terelu Campos han conectado con Belén Esteban que ha visto las imágenes que os compartíamos a continuación. «No sé qué decirte», comenzaba diciendo la de Paracuellos del Jarama. Y no ha perdido la oportunidad de mandarle un consejito (o un dardazo): «Si está en Madrid lo que tiene que hacer es llamar a sus hijas. ¿No? Digo yo«, ha espetado. Belén ha asegurado que acababa de conocer la noticia de que su ex estuviese pasando unos días en Madrid.

«A mí la verdad es que no me sorprende nada», ha dicho

Terelu Campos ha querido saber su opinión a la reacción de Jesulín de Ubrique, que no ha querido responder a los medios de comunicación ante el embarazo de su mujer. «Ya pero no sé. Ya sabemos que él últimamente no habla mucho. A mí la verdad es que no me sorprende. Pero es que no me sorprende absolutamente nada», ha continuado diciendo con el rostro completamente desencajado. Ambas presentadoras y la de Paracuellos del Jarama han preferido no hablar más del tema y han cambiado a la exclusiva de SEMANA. Y es que este miércoles, esta revista daba la noticia de que Concha Velasco se había trasladado a una residencia y ya lleva allí ingresada durante un mes. Las tres han charlado sobre este tema que ha acaparado gran protagonismo en la crónica social.

